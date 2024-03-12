Із початку року банки видали ₴15,7 мільярда доступних кредитів

В Україні з початку 2024 року за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" банки видали пільгових кредитів на загальну суму 15,7 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Від початку 2024 року майже 4 000 підприємців отримали кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 15,7 млрд грн. Минулого тижня такі кредити отримали 431 підприємець на 1,7 млрд грн. Від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 83 тисячі кредитів на 283 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Із початку 2024 року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення обігових коштів - на 7,6 млрд грн. 3,4 млрд грн кредитів за програмою банки видали переробним підприємствам, 2,6 млрд грн - бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, 2,5 млрд грн - на реалізацію інвестиційних проектів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах: сільського господарства (48%), оптової та роздрібної торгівлі (25%) та переробної промисловості (17%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Полтавська, Вінницька області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (37,8 тис.), «Ощадбанк» (12,6 тис.) та «Райффайзен Банк Аваль» (5,4 тис.).

Як повідомлялося, державною програму "Доступні кредити 5-7-9%" реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

27 грудня 2023 року з метою розширення можливості підприємців отримання держпідтримки за ініціативи Мінфіну уряд вніс зміни до порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки у межах Програми 5-7-9%. Передусім знято обмеження в отриманні державної підтримки стосовно деяких категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Також у межах домовленостей з МВФ, змінами передбачено сфокусувати програму 5-7-9% виключно на мікро, малих та середніх підприємствах.