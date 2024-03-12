Ціни на золото відступають від рекордних максимумів на тлі даних по ІСЦ

Ціни на золото впали на торгах в Азії у вівторок, відступивши від рекордних максимумів, оскільки трейдери намагаються зафіксувати частину прибутку напередодні виходу ключових даних по інфляції в США, які, як очікується, вплинуть на динаміку процентних ставок.

Зростаючі бети на зниження процентних ставок вже в червні, в поєднанні з підвищеним попитом на активи-притулки, призвели до того, що в березні ціни на зливки підскочили до нових рекордних максимумів, а спотові ціни наблизилися до позначки 2200 доларів за унцію.

Але в останні сесії це ралі охололо, особливо після яструбиних сигналів з боку Федерального резерву і змішаних даних з ринку праці. Долар стабілізувався після нещодавніх втрат, також чинячи тиск на ринки металів.

Спотове золото о 07:24 EET подешевшало на 0,2% до 2178,43 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, подешевшали на 0,2% до 2184,65 доларів за унцію. Обидва інструменти торгувалися приблизно на $15 нижче рекордних максимумів, досягнутих минулого тижня.

Зараз увага зосереджена на ключових даних по індексу споживчих цін (ІСЦ) в США, які вийдуть пізніше у вівторок, щоб отримати більше інформації про потенційну динаміку процентних ставок.

Очікується, що показник покаже, що інфляція в лютому залишалася стійкою і значно перевищила цільовий показник ФРС в 2%.

Показник інфляції також буде в центрі уваги після того, як низка чиновників ФРС - особливо голова ФРС Джером Пауелл - заявили, що терміни і масштаби будь-якого зниження ставок в цьому році будуть тісно пов'язані з динамікою інфляції.

Очікується, що дані по інфляції також нададуть ринкам більший напрямок після змішаних сигналів від даних по заробітній платі в несільськогосподарському секторі.

Очікується, що золото виграє від будь-якого значного зниження процентних ставок в цьому році - саме ця ідея була ключовим фактором зростання жовтого металу в останні сесії.

Інші дорогоцінні метали знизилися у вівторок після того, як також продемонстрували значне зростання на попередніх сесіях. Ф'ючерси на платину впали на 0,5% до $938,0 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,1% до $24,685 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь впали у вівторок, але дещо зросли за останній тиждень на тлі сподівань на додаткові стимулюючі заходи в Китаї, який є найбільшим імпортером міді.

Ф'ючерси на мідь з терміном дії в травні впали на 0,3% до $3,9218 за фунт після зростання на 0,8% минулого тижня.

Позитивні дані по імпорту з Китаю також показали, що попит в країні залишається стабільним, незважаючи на загалом слабкі економічні умови.