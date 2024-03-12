Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на золото відступають від рекордних максимумів на тлі даних по ІСЦ

08:40 12.03.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото впали на торгах в Азії у вівторок, відступивши від рекордних максимумів, оскільки трейдери намагаються зафіксувати частину прибутку напередодні виходу ключових даних по інфляції в США, які, як очікується, вплинуть на динаміку процентних ставок.

Зростаючі бети на зниження процентних ставок вже в червні, в поєднанні з підвищеним попитом на активи-притулки, призвели до того, що в березні ціни на зливки підскочили до нових рекордних максимумів, а спотові ціни наблизилися до позначки 2200 доларів за унцію.

Але в останні сесії це ралі охололо, особливо після яструбиних сигналів з боку Федерального резерву і змішаних даних з ринку праці. Долар стабілізувався після нещодавніх втрат, також чинячи тиск на ринки металів.

Спотове золото о 07:24 EET подешевшало на 0,2% до 2178,43 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, подешевшали на 0,2% до 2184,65 доларів за унцію. Обидва інструменти торгувалися приблизно на $15 нижче рекордних максимумів, досягнутих минулого тижня.

Зараз увага зосереджена на ключових даних по індексу споживчих цін (ІСЦ) в США, які вийдуть пізніше у вівторок, щоб отримати більше інформації про потенційну динаміку процентних ставок.

Очікується, що показник покаже, що інфляція в лютому залишалася стійкою і значно перевищила цільовий показник ФРС в 2%.

Показник інфляції також буде в центрі уваги після того, як низка чиновників ФРС - особливо голова ФРС Джером Пауелл - заявили, що терміни і масштаби будь-якого зниження ставок в цьому році будуть тісно пов'язані з динамікою інфляції.

Очікується, що дані по інфляції також нададуть ринкам більший напрямок після змішаних сигналів від даних по заробітній платі в несільськогосподарському секторі.

Очікується, що золото виграє від будь-якого значного зниження процентних ставок в цьому році - саме ця ідея була ключовим фактором зростання жовтого металу в останні сесії.

Інші дорогоцінні метали знизилися у вівторок після того, як також продемонстрували значне зростання на попередніх сесіях. Ф'ючерси на платину впали на 0,5% до $938,0 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,1% до $24,685 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь впали у вівторок, але дещо зросли за останній тиждень на тлі сподівань на додаткові стимулюючі заходи в Китаї, який є найбільшим імпортером міді.

Ф'ючерси на мідь з терміном дії в травні впали на 0,3% до $3,9218 за фунт після зростання на 0,8% минулого тижня.

Позитивні дані по імпорту з Китаю також показали, що попит в країні залишається стабільним, незважаючи на загалом слабкі економічні умови.

За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3825
  0,2415
 0,63
EUR
 1
 41,9559
  0,2602
 0,62

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2000  0,13 0,34 38,6988  0,14 0,35
EUR 41,6769  0,11 0,26 42,4088  0,15 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4900  0,16 0,42 38,5000  0,14 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес