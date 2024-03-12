Долар на сторожі; спекуляції Банку Японії підтримують ієну

У вівторок курс долара залишався в цілому стабільним напередодні публікації ключових даних по інфляції в США, в той час як ієна зміцнилася біля місячного максимуму на зростаючих очікуваннях того, що Банк Японії може відмовитися від від'ємних процентних ставок вже наступного тижня.

По відношенню до долара євро відступив від майже двомісячного максимуму, досягнутого минулого тижня, і востаннє коштував $1,0931. Фунт стерлінгів виріс на 0,08% до $1,2822, хоча так само був на деякій відстані від п'ятничного більш ніж семимісячного максимуму.

Рух валют був стриманим, і долар зупинив своє нещодавнє падіння напередодні публікації даних по інфляції в США у вівторок, які нададуть подальшу ясність щодо того, як скоро Федеральна резервна система може почати цикл пом'якшення ставок цього року.

Хоча очікується, що базові споживчі ціни в лютому зростуть на 0,3% в місячному обчисленні, інвестори будуть уважно стежити за будь-якими підвищувальними сюрпризами, як це було в січні, що може зірвати темпи очікуваного зниження ставок ФРС.

"Якщо ми отримаємо 0,2%, я думаю, що ринок знову відчує запах можливого зниження ставки ФРС у травні, а якщо ми отримаємо 0,4%, я думаю, що ринок буде ставити під сумнів зниження ставки вже в червні", - сказав Рей Еттрілл, керівник відділу валютної стратегії Національного банку Австралії.

"Тому в цьому сенсі, я думаю, буде правильним вважати, що ринок буде дуже чутливим до будь-чого, окрім 0,3% базової ставки".

Австралійський долар виріс на 0,01% до $0,6615, в той час як новозеландський долар знизився на 0,02% до $0,61685.

Індекс долара майже не змінився і склав 102,80, після того, як минулого тижня досяг майже двомісячного мінімуму в 102,33.

Падіння долара відбулося на фоні зростання ставок на те, що ФРС може почати знижувати ставки до червня, особливо після коментарів голови ФРС Джерома Пауелла минулого тижня, які закріпили ці очікування.

Дані по зайнятості, опубліковані в п'ятницю, також показали, що основні умови на ринку праці в найбільшій економіці світу пом'якшуються, оскільки рівень безробіття в лютому зріс до дворічного максимуму в 3,9%.

В Азії спекуляції на тему того, що Банк Японії може відійти від надм'якої монетарної політики на своєму засіданні наступного тижня, підтримували ієну.

По відношенню до долара єна стабілізувалась на рівні 146,94, недалеко від п'ятничного місячного максимуму 146,48.

Японська валюта також зросла до місячного максимуму в 188,01 по відношенню до британського фунта і утримується біля цього рівня по відношенню до євро.

Відсутність купівлі японських біржових фондів з боку Банку Японії в понеділок, незважаючи на різке падіння внутрішніх акцій, також посилила очікування неминучого розвороту.

Японія роками утримувала від'ємні короткострокові процентні ставки і проводила масштабну програму стимулювання, включаючи купівлю облігацій та активів, намагаючись відновити свою економіку.

"Ми все ще скептично ставимося до того, що побачимо великий рух наступного тижня", - сказав Атрілл з NAB. "Існує ймовірність, що вони зроблять щось з YCC (контроль кривої дохідності)... але відхід від від'ємних ставок, я думаю, варто зачекати до квітневої зустрічі, де буде трохи більше інформації.

"Але важко ігнорувати всі сигнали, що надходять... ми повинні сприймати це як те, що це може статися трохи раніше, ніж ми думали".

Проте відсутність чітких сигналів від японських політиків та влади змушувала інвесторів залишатися в здогадках, а міністр фінансів країни Шунічі Сузукі заявив у вівторок, що країна не перебуває на тому етапі, коли можна було б оголосити дефляцію подоланою.

Тижнева волатильність по парі долар/ієна, яка вимірює очікування цінових коливань валютної пари, підскочила у вівторок до 11,66%, що є найвищим рівнем з січня.