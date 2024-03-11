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Український список сумнівних інвестиційних проєктів включили до міжнародного реєстру IOSCO
16:50 11.03.2024 |
Список сумнівних інвестиційних проєктів, який Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку формувала протягом багатьох років, доступний на офіційному сайті Міжнародної організації Комісій із цінних паперів (IOSCO) у розділі Investor Alerts Portal.
Відповідний список доступний за посиланням, повідомляє Нацкомісія.
Ця ініціатива спрямована на підвищення прозорості фінансової системи та захист інвесторів від нелегітимної діяльності.
Серед іншого мова йде про компанії, які не мають належних дозволів та ліцензій на надання інвестиційних послуг у відповідній юрисдикції, а також ті, що неправомірно використовують імена легітимних фірм та стверджують про наявність зв'язків з ними без відповідних підстав.
"Цей крок дає можливість розширити кордони інформаційної безпеки та захистити потенційних інвесторів по всьому світу від можливих фінансових шахрайських схем. Дана ініціатива є максимально ефективною не лише для українців, а й для членів IOSCO. Адже обмін інформацією з міжнародними колегами та своєчасне інформування є запорукою створення безпечного інвестиційного середовища", - зазначив член Комісії Іраклій Барамія.
Комісія, будучи членом IOSCO з 1996 року, прагне активно співпрацювати з міжнародними партнерами та впроваджувати базові принципи та рекомендації IOSCO та Міжнародного валютного фонду в законодавство України, сприяючи тим самим захисту прав інвесторів.
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