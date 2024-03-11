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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Торік грошові перекази в Україну сягнули $11,6 мільярда

 

За попередніми даними Національного банку, в Україну з усього світу у 2023 році перераховали $11,6 мільярда в еквіваленті, включаючи перекази через офіційні та неофіційні канали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

"Загалом у 2023 році, за попередніми даними, в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 мільярда в еквіваленті, включаючи перекази через офіційні канали: банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення та неофіційні - шляхом передавання грошей із рук у руки", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що у 2023 році платіжні системи активно використовувалися як для переказів коштів у межах України, так і для отримання грошових переказів із-за кордону.

Діяльність на території України у 2023 році здійснювали 35 платіжних систем "переказу коштів", із яких 26 - створені резидентами та дев'ять - нерезидентами (чотири системи зі США, три - з Великої Британії, по одній - із Грузії та Канади).

Торік обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через платіжні системи "переказу коштів", становив ₴728 мільярдів ($19,9 мільярда в еквіваленті). Це вдвічі більше, ніж за довоєнний 2021 рік.

Середня сума одного переказу в межах України становила ₴862.

Лідером за сумою переказів у межах України була платіжна система "NovaPay" (32% усіх внутрішньодержавних переказів).

В Україну за 2023 рік із використанням платіжних систем "переказу коштів" (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано $2,6 мільярда в еквіваленті. Це на 17% менше, ніж за довоєнний 2021 рік. Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну становила $255.

Через платіжні системи "переказу коштів" найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили із США (18%), Ізраїлю (17%), Італії (15%), Німеччини (9%) та Ірландії (5%).

Лідерами за сумою переказів в Україну були такі платіжні системи "переказу коштів": Western Union (платіжна організація - резидент США) - 43,2% усіх переказів, MoneyGram (платіжна організація - резидент США) - 21,7% усіх переказів та PrivatMoney (платіжна організація - АТ КБ "ПриватБанк") - 17,9% усіх переказів.

Як повідомлялось, за 2022 рік в Україну з усього світу перераховали $13 млрд дол. США в еквіваленті, включаючи перекази через офіційні та неофіційні канали.
 

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