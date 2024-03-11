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Банки минулого тижня видали ₴1,7 мільярда доступних кредитів

15:43 11.03.2024 |

Фінанси, Економіка

Банки минулого тижня видали &#8372;1,7 мільярда доступних кредитів

 

В Україні з початку дії програми "Доступні кредити 5-7-9%", станом на 11 березня 2024 року банки видали пільгових кредитів на загальну суму 282,6 млрд грн, із них за минулий тиждень - 1,7 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 431 пільговий кредит на загальну суму 1,7 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки - 315 кредитів на 0,78 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

За час дії воєнного стану в Україні видано 48 015 доступних кредитів на загальну суму 193 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 35 794 кредити на 98 млрд грн), з яких станом на 11 березня поточного року: 14,83 млрд грн - на інвестиційні цілі, 8,70 млрд грн - як антикризові кредити, 3,72 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 36,72 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та 57,58 млрд грн - на антивоєнні цілі.

Банки минулого тижня видали &#8372;1,7 мільярда доступних кредитів

 

Усього з моменту старту Програми підписано 82 837 кредитних договорів на загальну суму 282,6 млрд грн, з них банками державного сектору економіки - 56 270 договорів на 124,6 млрд гривень.

Як повідомлялося, державною програму "Доступні кредити 5-7-9%" реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

27 грудня 2023 року з метою розширення можливості підприємців отримання держпідтримки за ініціативи Мінфіну уряд вніс зміни до порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки у межах Програми 5-7-9%. Передусім знято обмеження в отриманні державної підтримки стосовно деяких категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Також у межах домовленостей з МВФ, змінами передбачено сфокусувати програму 5-7-9% виключно на мікро, малих та середніх підприємствах.

За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.
 

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