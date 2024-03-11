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АНАЛІТИКА

Долар США стабільний до євро і фунта, помітно дешевшає до єни

14:27 11.03.2024 |

Фінанси

 

Курс долара США слабко змінюється до євро й фунта стерлінгів удень у понеділок, помітно знижується до єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що демонструє динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,08%.

Інвестори очікують публікації даних про інфляцію в США цього тижня, пише Trading Economics. Ця статистика може вплинути на перспективи грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС).

Американський центробанк ще недостатньо впевнений у тому, що зростання цін у країні стабільно рухається до цільових 2%, щоб знижувати відсоткові ставки, заявив глава ФРС Джером Павелл у Конгресі минулого тижня.

На відсутність достатньої впевненості щодо інфляції вказала і президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард на пресконференції за підсумками засідання європейського регулятора, що відбулося минулого четверга.

Водночас Лагард відзначила прогрес у зниженні темпів зростання цін у єврозоні й сказала, що ЄЦБ очікує продовження цього прогресу.

ЄЦБ залишив незмінними всі три ключові процентні ставки за підсумками березневого засідання. Базову ставку за кредитами збережено на рівні 4,5%, ставку за депозитами - на рівні 4%, ставку за маржинальними кредитами - 4,75%.

Пара євро/долар за даними на 13:49 кч торгується на рівні $1,0943 порівняно з $1,0941 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2849 проти $1,2859 за підсумками торгів у п'ятницю.

Вартість долара в парі з єною становить 146,64 єни порівняно з 147,07 єни за підсумками попередньої сесії.

Економіка Японії в четвертому кварталі 2023 року зросла на 0,1% проти попередніх трьох місяців, згідно з остаточними даними уряду. Попередньо було оголошено про скорочення ВВП на 0,1%.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,1855 юаня порівняно з 7,1862 на закриття попередніх торгів.

Споживчі ціни (індекс CPI) в Китаї в лютому зросли на максимальні за 11 місяців 0,7% у річному виразі, йдеться в оприлюдненому в суботу звіті Державного статистичного управління (ДСУ) КНР. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав підйом на 0,3%.

Інфляцію в КНР зафіксовано вперше за шість місяців, цього разу їй сприяв високий попит у період святкування Нового року за місячним календарем. У січні споживчі ціни в країні опустилися на максимальні більш ніж за 14 років 0,8%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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