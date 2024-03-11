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АНАЛІТИКА

Обсяг переказів коштів всередині України удвічі перевищив рівень 2021 року. Третина - це оплата товарів на «Новій пошті»

 

У 2023 році обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через платіжні системи переказу коштів, становив 728 млрд грн, або $19,9 млрд в еквіваленті, що удвічі більше, ніж за 2021 рік.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що середня сума одного переказу в межах України становила 862 грн.

Загалом діяльність на території України у 2023 році здійснювали 35 платіжних систем "переказу коштів", із яких 26 - створені резидентами та дев'ять - нерезидентами. Серед останніх - чотири системи зі США, три - з Великої Британії, по одній - із Грузії та Канади.

Лідером за сумою переказів у межах України була платіжна система NovaPay (32% усіх внутрішньодержавних переказів).

Водночас в Україну за 2023 рік із використанням платіжних систем переказу коштів (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано $2,6 млрд в еквіваленті, що на 17% менше, ніж за 2021 рік. Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну становила $255.

Через платіжні системи переказу коштів найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили із США (18%), Ізраїлю (17%), Італії (15%), Німеччини (9%) та Ірландії (5%).

Лідерами за сумою переказів в Україну були такі платіжні системи переказу коштів, як американські Western Union та MoneyGram - 43,2% та 21,7% усіх переказів відповідно, а також вітчизняна PrivatMoney - 17,9%.

Як наголосили в НБУ, платіжні системи "переказу коштів" стали важливим каналом виплати гуманітарної допомоги українцям від низки міжнародних організацій.

Як повідомлялся, за підсумками 2022 року в Україну з усього світу було перераховано $13 млрд в еквіваленті, включно з переказами через офіційні канали - банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, та неофіційними - шляхом передавання грошей із рук в руки. У 2021 році обсяг приватних грошових переказів в Україну складав рекордні $15 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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