Європарламент дав старт цифровому гаманцю: Україна долучиться до пілоту

У ЄС проголосували за створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Команда Мінцифри бере участь у пілотному проекті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію застосунку "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, держави-учасники консорціуму POTENTIAL повинні представити свої національні гаманці ЄС протягом двох років, а тестування прототипів має завершитися до квітня 2025 року.

"Україна - єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але вже активно бере участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС. Команда Мінцифри бере участь у пілотному проекті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію Дії", - повідомив Федоров.

За його словами, після запуску пілоту в ЄС українці зможуть використовувати там "Дію", а європейці - свої цифрові гаманці в Україні.

"Із цифровим гаманцем можна буде онлайн зручно й безпечно відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти", - продовжив він.

Єврокомісія до кінця першого кварталу цього року має опублікувати уніфіковані вимоги для гаманців EUDI.