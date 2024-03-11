Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європарламент дав старт цифровому гаманцю: Україна долучиться до пілоту

 

У ЄС проголосували за створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Команда Мінцифри бере участь у пілотному проекті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію застосунку "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, держави-учасники консорціуму POTENTIAL повинні представити свої національні гаманці ЄС протягом двох років, а тестування прототипів має завершитися до квітня 2025 року.

"Україна - єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але вже активно бере участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС. Команда Мінцифри бере участь у пілотному проекті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію Дії", - повідомив Федоров.

За його словами, після запуску пілоту в ЄС українці зможуть використовувати там "Дію", а європейці - свої цифрові гаманці в Україні.

"Із цифровим гаманцем можна буде онлайн зручно й безпечно відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти", - продовжив він.

Єврокомісія до кінця першого кварталу цього року має опублікувати уніфіковані вимоги для гаманців EUDI.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3825
  0,2415
 0,63
EUR
 1
 41,9559
  0,2602
 0,62

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0692  0,08 0,20 38,5627  0,07 0,18
EUR 41,5681  0,17 0,42 42,2573  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3300  0,27 0,71 38,3600  0,27 0,71
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес