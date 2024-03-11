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Британський регулятор дозволив професійним інвесторам торгувати криптовалютними активами

13:58 11.03.2024 |

Фінанси

 

Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (Financial Conduct Authority, FCA) дозволило біржам країни торгувати цінними паперами, прив'язаними до криптовалют.

Як пише Financial Times, угоди з біржовими індексними облігаціями (exchange traded notes, ETN) у криптовалюті будуть доступні лише професійним інвесторам.

При цьому регулятор попередив, що такі папери "погано підходять для приватних інвесторів через ризики, які вони несуть".

"FCA, як і раніше, нагадує, що криптоактиви мають високий ризик і загалом нерегульовані. Ті, хто інвестує в них, мають бути готові до втрати всіх вкладень", - наголошується в повідомленні регулятора.

Британський регулятор дозволив професійним інвесторам торгувати криптовалютними активами
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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