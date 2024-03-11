Британський регулятор дозволив професійним інвесторам торгувати криптовалютними активами

Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (Financial Conduct Authority, FCA) дозволило біржам країни торгувати цінними паперами, прив'язаними до криптовалют.

Як пише Financial Times, угоди з біржовими індексними облігаціями (exchange traded notes, ETN) у криптовалюті будуть доступні лише професійним інвесторам.

При цьому регулятор попередив, що такі папери "погано підходять для приватних інвесторів через ризики, які вони несуть".

"FCA, як і раніше, нагадує, що криптоактиви мають високий ризик і загалом нерегульовані. Ті, хто інвестує в них, мають бути готові до втрати всіх вкладень", - наголошується в повідомленні регулятора.