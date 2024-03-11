Біржа ПФТС слідом за УБ запустить торги валютними свопами

Фондова біржа ПФТС (Київ) направила до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) документи для запуску торгівлі валютними свопами, повідомляють на офіційній фейсбук-сторінці біржі.

"Щойно документи біржі буде зареєстровано НКЦПФР, біржа розпочне торги в режимі "Свопи з контролем ризиків" з урахуванням обмежень, встановлених Розрахунковим центром як центральним контрагентом", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі ПФТС уже узгодила специфікацію валютного свопу з Національним банком України (НБУ) і Правила функціонування багатостороннього торговельного майданчика (МТП) деривативних контрактів із кліринговою організацією "Розрахунковий центр із обслуговування договорів на фінансових ринках" (РЦ, Київ).

Як уточнює пресслужба біржі, чинний регламент взаємодії ПФТС із РЦ вже містить необхідні положення про порядок обміну інформацією, необхідною для забезпечення виконання деривативних контрактів.

Зазначається, що торги намічено запустити з валютних свопів USD-UAH та EUR-UAH.

"Звертаємо увагу, що торговий доступ до режиму "Свопи з контролем ризиків" активується біржею після отримання інформації від ПАТ "Розрахунковий центр" про допуск відповідного учасника до клірингових операцій за деривативними контрактами", - резюмувала пресслужба ПФТС у повідомленні.

Як повідомлялося, РЦ і "Українська біржа" (УБ, Київ), як організатор торгівлі, у другій декаді лютого цього року забезпечили укладення на біржі першого в Україні валютного свопу з контролем ризиків.

Відповідні правила торгівлі деривативами на МТП були затверджені НКЦПФР у вересні минулого року, а про запуск торгів валютними свопами з поставкою базового активу USD-UAH та EUR-UAH було заявлено 22 листопада після внесення їх до списку МТП.

"На початковому етапі за рішенням НБУ до торгів будуть допущені лише банки, клієнтських операцій не передбачено, тільки банки у власних інтересах", - зазначав голова правління РЦ Олег Ткаченко на презентації нового інструменту. Голова РЦ уточнював, що як забезпечення прийматимуть гривню, долар, євро та ОВДП, але не всіх ISIN, а тих, які погодить спеціальна робоча група.

Валютний своп - це поставочний деривативний контракт грошового ринку, умови якого передбачають продаж іноземної валюти зі зворотною купівлею на певну дату в майбутньому. Кліринг і розрахунки за контрактом проводить РЦ як центральний контрагент. Він гарантує своєчасне і в повному обсязі виконання умов свопу або, завдяки гарантійному забезпеченню, виплату сумлінній стороні компенсації (у вигляді штрафу), покликаної покрити можливі втрати, пов'язані з невиконанням перед нею зобов'язань за свопом.