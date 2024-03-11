Європейські акції відступають, триває глобальний розпродаж

Європейські фондові ринки впали в понеділок, продовжуючи втрати, які спостерігалися в Азії після п'ятничної слабкості на Волл-стріт, напередодні публікації ключових даних по інфляції в США.

Станом на 10:10 EET німецький індекс DAX знизився на 0,7%, французький CAC 40 - на 0,4%, а британський FTSE 100 - на 0,2%.

Європейські акції продовжили глобальний розпродаж на початку нового тижня, а регіональні ринки слідували за різким падінням на Волл-стріт у п'ятницю, оскільки зростаюча невизначеність щодо процентних ставок у США змусила трейдерів зафіксувати рекордно високі прибутки, особливо в технологічному секторі.

В Азії японський індекс Nikkei 225 впав більш ніж на 2%, оскільки перегляд ВВП країни в бік збільшення показав, що економіка уникнула рецесії в четвертому кварталі, що дало Банку Японії більше простору для потенційного підвищення процентних ставок на засіданні наступного тижня.

У понеділок в Європі не було значущих економічних даних, а тому інвестори, ймовірно, будуть обережними напередодні інфляційних даних у США у вівторок, намагаючись оцінити, як скоро ФРС може почати знижувати процентні ставки.

У четвер голова ФРС Джером Пауелл заявив, що, ймовірно, було б доцільно знизити ставки "в якийсь момент цього року", але дав зрозуміти, що центральний банк все ще шукає підтвердження того, що інфляція дійсно була приборкана.

Минулого тижня Європейський центральний банк знизив свої прогнози щодо зростання та інфляції, а президент Крістін Лагард вказала на червень як можливий початок циклу зниження ставок, заявивши, що тоді центральний банк матиме "багато" інформації, необхідної для прийняття такого рішення.

Сезон корпоративних звітів за четвертий квартал завершується, але деякі компанії все ще залишаються в центрі уваги.

Акції Curries впали на 10% після того, як американський інвестор Elliott Advisors заявив у понеділок, що не має наміру робити пропозицію щодо британського ритейлера електроніки.

Curries відхилила другу індикативну пропозицію від Elliott минулого місяця, в той час як китайський онлайн-гігант JD також заявив, що розглядає можливість пропозиції.

HelloFresh також буде в центрі уваги після того, як у п'ятницю акції гіганта з виробництва наборів для їжі впали більш ніж на 40% після того, як він заявив, що очікує зниження прибутку в 2024 році.