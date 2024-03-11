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Єна зростає, оскільки бети на неминуче підвищення ставки Банку Японії зміцнюються
07:35 11.03.2024 |
Єна зміцнилася проти долара в понеділок, оскільки з'явилися ознаки того, що Банк Японії відмовиться від від'ємних процентних ставок на своєму засіданні наступного тижня, на противагу очікуванням того, що Федеральна резервна система знизить ставки в червні.
Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до єни та п'яти інших основних конкурентів, застряг біля майже двомісячного мінімуму, досягнутого в п'ятницю, коли щомісячні дані по заробітній платі сигналізували про охолодження ринку праці в США, що змусило ФРС пом'якшити свою політику.
Долар знизився на 0,1% до 146,96 єни, повернувшись до п'ятитижневого мінімуму 146,48, досягнутого в п'ятницю.
Індекс долара залишився без змін на рівні 102,72, коливаючись недалеко від п'ятничного мінімуму 102,33, рівня, який не спостерігався з 15 січня.
Пара долар-єна "повинна залишатися важкою цього тижня, а відскоки до 148, ймовірно, привернуть продажі, оскільки продовжують зростати очікування того, що Банк Японії може змінити політику (19 березня)", - написали стратеги Westpac в записці для клієнтів.
Тим часом індекс долара "виглядає вразливим до більш глибокого падіння" і може цього тижня протестувати підтримку на рівні 101, йдеться в записці.
Як повідомили Reuters джерела в Банку Японії 18-19 березня, дедалі більше політиків схиляються до ідеї припинення від'ємних ставок на засіданні 18-19 березня на тлі очікувань значного підвищення заробітної плати найбільшими японськими компаніями, коли в середу мають бути оприлюднені результати цьогорічних щорічних переговорів щодо заробітної плати "шунто".
В той же час, інформаційне агентство Jiji повідомило, що Банк Японії розглядає нову концепцію кількісної монетарної політики, яка замінить нинішній контроль над кривою дохідності.
На противагу цьому, трейдери вбачають 73% вірогідності того, що ФРС знизить ставки за підсумками засідання 11-12 червня, згідно з FedWatch Tool від CME Group, оскільки дані по зайнятості в п'ятницю підкріпили коментарі голови ФРС Джерома Пауелла на початку тижня про те, що політики "недалекі" від впевненості, необхідної для зниження ставок. Наступне засідання ФРС відбудеться 19-20 березня.
Курс євро майже не змінився і склав $1,0944 після того, як в п'ятницю вперше з 12 січня підскочив до $1,0980. Минулого четверга Європейський центральний банк залишив ставки на рекордно високому рівні, обережно закладаючи основу для їх зниження пізніше в цьому році.
Фунт стерлінгів мало змінився на рівні $1,2850 після того, як в п'ятницю досяг найвищого рівня з кінця липня - $1,2890 на тлі бетів на те, що Банк Англії буде знижувати ставки повільніше, ніж ФРС або ЄЦБ.
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