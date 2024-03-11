Волл-стріт впала з рекордних рівнів на чолі зі зниженням індексу Nasdaq

S&P 500 і Nasdaq в п'ятницю закрилися нижче після того, як досягли рекордних максимумів під час сесії, на тлі стрімкого падіння акцій високотехнологічних компаній і змішаного звіту по ринку праці, який показав більше нових робочих місць, ніж очікувалося, при зростаючому рівні безробіття.

Індекси S&P та Nasdaq ненадовго досягли внутрішньоденних рекордних максимумів, але пізно вранці почали втрачати оберти. Філадельфійський індекс напівпровідників різко знизився і закінчив день падінням на 4% після того, як досягнув внутрішньоденного рекордного максимуму.

Акції компанії Nvidia, що виробляє чіпи для штучного інтелекту, знизились на 5,6%, перервавши звитяжну серію, що триває вже шість сесій. На початку сесії він виріс більш ніж на 5%.

В індексі чіпів, акції Broadcom впали на 7% після того, як його річний прогноз не вразив інвесторів, а акції Marvell впали на 11,4% після того, як компанія спрогнозувала результати першого кварталу нижче ринкових очікувань, на тлі слабкого попиту.

Акції відкрилися вище після того, як дані показали, що зростання робочих місць в США в лютому прискорилося, а кількість зайнятих в несільськогосподарському секторі збільшилася на 275 000 робочих місць проти очікуваного зростання на 200 000. Січневе число робочих місць було переглянуте в бік зниження.

Крім того, в лютому рівень безробіття зріс до 3,9%, після того, як він тримався на рівні 3,7% протягом трьох місяців поспіль, в той час як зростання заробітної плати сповільнилося до 0,1% в місячному вимірі.

"Сьогодні ми просто фіксуємо прибуток", - сказав Брайан Прайс, голова інвестиційного менеджменту Commonwealth Financial Network, який описав цей тиждень як "мікрокосмос року" зі скромними відступами і покупцями, які втрутилися в ситуацію.

Прайс вказав на деякі ознаки того, що споживачі стали витрачати більш обережно: акції Costco Wholesale закрилися на 7,6% нижче, оскільки квартальні продажі виявилися нижчими за прогнози через слабкий попит на високомаржинальні товари.

Але Прайс сказав, що "загальна тенденція зараз полягає в тому, що ринок продовжить рухатися вгору, якщо не буде негативних каталізаторів".

"Це дійсно те, на що зараз покладається ринок, що інфляція продовжить залишатися сприятливою, що ФРС почне пом'якшувати свою політику".

Дані за лютий, включаючи споживчі ціни (ІСЦ) і роздрібні продажі, які будуть опубліковані наступного тижня, дадуть більше інформації про перспективи потенційного зниження ставок.

У четвер голова ФРС Джером Пауелл заявив, що центральний банк "недалеко" від того, щоб отримати впевненість у тому, що інфляція знижується достатньо для того, щоб почати знижувати процентні ставки.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 68,66 пунктів, або на 0,18%, до 38 722,69, S&P 500 - на 33,67 пунктів, або на 0,65%, до 5 123,69, а Nasdaq Composite - на 188,26 пунктів, або на 1,16%, до 16 085,11.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільше втратив сектор технологій, який знизився на 1,8%, за ним слідують споживчі товари першої необхідності, які впали на 0,8%, з великим відривом від Costco.

За тиждень S&P 500 втратив 0,26%, тоді як Nasdaq впав на 1,17%, а Dow - на 0,93%.

"Люди, можливо, забирають деякі фішки зі столу. У нас був пристойний пробіг. Деякі технологічні бренди досить сильно зросли", - сказав Чарлі Ріплі, старший інвестиційний стратег інвестиційного менеджменту Allianz.

"Коли ви маєте ринки, які так сильно зросли з початку року, з такими ж високими показниками прибутковості, як і на початку року, такі типи відкатів є нормальним явищем".

Найбільше зросла нерухомість, яка зросла на 1,1%, за нею слідує енергетика, яка додала 0,4%.

З іншого боку, акції Gap зросли на 8,2% після того, як ритейлер перевершив очікування Волл-стріт щодо результатів четвертого кварталу, завдяки високому попиту на покращений асортимент товарів Old Navy та однойменних брендів під час сезону відпусток, а також нижчим знижкам на товари.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,25 до 1, де було зафіксовано 708 нових максимумів і 48 нових мінімумів.

На Nasdaq 2 086 акцій зросли, а 2 192 впали, тобто акції, що знижуються, переважали акції, що зростають, у співвідношенні приблизно 1,05 до 1.

Індекс S&P 500 показав 65 нових 52-тижневих максимумів і жодного нового мінімуму, в той час як Nasdaq зафіксував 351 новий максимум і 83 мінімуми.

На американських біржах з рук в руки перейшло 12,29 мільярдів акцій порівняно з 12,08 мільярдами в середньому за останні 20 сесій.