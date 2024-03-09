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Чистий продаж доларів НБУ цього тижня знизився до мінімуму за 11 місяців
23:55 08.03.2024 |
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) зменшився з $291,3 млн минулого тижня до $133,69 млн цього, що є найнижчим показником за 11 місяців, свідчать дані регулятора.
Згідно з ними, продаж валюти скоротився більш ніж удвічі: з $320,9 млн до $156,8 млн, тоді як купівля хоч і скоротилася з минулого тижня на $6,5 млн, але залишилася на порівняно високому рівні - $23,11 млн.
Офіційний курс за підсумками тижня зміцнився на 1 коп. - з 38,1575 грн/$1 до $38,1410 грн/$1: після ослаблення на 16 коп. у понеділок і ще на 8 коп. у вівторок, за середу-четвер він зміцнився на 31 коп. - до 38,0836 грн/$1, після чого в п'ятницю послабився на 6 коп.
На готівковому ринку курс гривні сумарно за тиждень незначно підвищився - з 38,59 грн/$1 до $38,53 грн/$1.
Як повідомлялося, за підсумками лютого чистий продаж НБУ знизився до $1,50 млрд з $2,53 млрд у січні, $3,55 млрд у грудні і $2,45 млрд у листопаді.
Однак у лютому зовнішня підтримка становила лише близько $0,8 млрд, тому міжнародні резерви знизилися на 3,8%, або на $1,47 млрд, - до $37,05 млрд після того, як у січні вони впали на 4,9%, або на $1,98 млрд грн.
Нацбанк у січні знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $40,4 млрд із $44,7 млрд.
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