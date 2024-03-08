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НБУ незначительно укрепил справочный курс гривни до 38,0866 грн/$1

12:52 08.03.2024 |

Фінанси

 

Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 кв 8 марта 2024 года.

Показатель07.03.202408.03.2024Изменение, %
Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$) 38.1029 38.0866 -0.04

Данные: НБУ.

Курс НБУ на 7 березня - 38,2664 грн.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0836
  0,1828
 0,48
EUR
 1
 41,4883
  0,1035
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9941  0,07 0,20 38,4922  0,09 0,25
EUR 41,3944  0,03 0,08 42,1515  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0600  0,03 0,08 38,0900  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

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