Фінансові новини
- |
- 08.03.24
- |
- 13:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ незначительно укрепил справочный курс гривни до 38,0866 грн/$1
12:52 08.03.2024 |
Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 кв 8 марта 2024 года.
|Показатель
|07.03.2024
|08.03.2024
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|38.1029
|38.0866
|-0.04
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 7 березня - 38,2664 грн.
За матеріалами:
Економічна правда
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден – Конгресу: Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з нею
ТОП-НОВИНИ
|18 країн зібрали гроші на 800 тисяч снарядів для ЗСУ
|Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії
|««Зелений бізнес» для окупантів. Завод із орбіти «слуги народу» Куницького постачав зарядні станції для окупованого Криму
|Через очільника НКЦПФР Україна може не отримати 1,5 мільярда доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ оштрафував Кристалбанк і Акордбанк на 800 тис. грн і «Укрпошту» на 17,4 млн грн
|НБУ незначительно укрепил справочный курс гривни до 38,0866 грн/$1
|Нацбанк готує обмеження карткових переказів. Гетманцев розповів, кого вони зачеплять
|Європейські акції знизилися напередодні даних по заробітній платі в США; Informa зростає на сильному звіті
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.03.24
|Золото демонструє найкращий тиждень за п'ять місяців напередодні даних по зайнятості в США
|Азійські акції досягли семимісячного максимуму напередодні даних по зайнятості в США
Бізнес
|Intel планує запустити 1-нм техпроцес виробництва у 2027 році та інвестувати $100 млрд у виробничі потужності
|Microsoft запустила чат-бота Copilot AI для автоматизації рутинних завдань фінансистів
|Оприлюднили специфікації стандарту графічної пам’яті GDDR7 — пропускна здатність до 192 ГБ/с
|Mediatek домінувала на ринку процесорів для смартфонів у 4 кваратлі 2023 року ─ Canalys
|Volkswagen представив перший електричний універсал ID.7 Tourer
|США наклали санкції на розробників європейської шпигунської програми Predator
|«Загрожує нацбезпеці». У Конгрес США внесли законопроєкт про заборону TikTok