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Європейські акції знизилися напередодні даних по заробітній платі в США; Informa зростає на сильному звіті
12:34 08.03.2024 |
Європейські фондові ринки в п'ятницю торгуються стримано, оскільки інвестори очікують на вихід щомісячного звіту по зайнятості в США, який широко обговорюється на останньому засіданні Європейського центрального банку.
О 10:05 EET німецький індекс DAX знизився на 0,2%, британський FTSE 100 впав на 0,2%, а французький CAC 40 виріс на 0,1%.
Європейський центральний банк залишив процентні ставки без змін на рекордно високому рівні, як і очікувалося, але визнав, що інфляція знижується швидше, ніж очікувалося раніше, що потенційно відкриває шлях до зниження ставок цього року.
Центральний банк також знизив деякі свої прогнози щодо зростання та інфляції цього року, і тепер вбачає інфляцію на рівні 2,3%, що нижче 2,7%, прогнозованих три місяці тому, в той час як перспективи зростання залишаються слабкими.
Тим не менш, дані, опубліковані раніше в п'ятницю, показали, що промислове виробництво в Німеччині зросло в січні на 1,0% порівняно з попереднім місяцем, що перевищило прогнозоване зростання на 0,6% і є значним покращенням порівняно з переглянутим падінням на 2,0% наприкінці минулого року.
Пізніше також будуть опубліковані переглянуті дані по валовому внутрішньому продукту єврозони.
Очікування зниження процентних ставок в кінці року також зросли в США, після коментарів голови ФРС Джерома Пауелла на слуханнях в банківському комітеті Сенату в четвер.
Пауелл сказав, що центральний банк США "недалеко" від того, щоб отримати впевненість у зниженні інфляції, необхідну для початку зниження процентних ставок.
Це означає, що для зміни прогнозу щодо процентних ставок в США знадобиться дуже сильний показник зайнятості, який буде оприлюднено пізніше в п'ятницю. Прогнозується, що кількість зайнятих в несільськогосподарському секторі в лютому збільшиться трохи менше ніж на 200 000 осіб, порівняно з січневим зростанням на 353 000 осіб.
У корпоративному секторі сезон квартальної звітності поступово добігає кінця, але деякі компанії все ще залишаються в центрі уваги.
Акції Informa зросли на 2% після того, як британський провайдер інформаційних послуг збільшив виручку на 30% до 3,2 млрд фунтів стерлінгів у 2023 році, а базовий прибуток випередив очікування.
Informa оновила свої прогнози на цей рік: завдяки сильному вільному грошовому потоку, загальний розмір дивідендів за рік зріс на 84%, порівняно з минулим роком, а 550 мільйонів фунтів стерлінгів були повернуті акціонерам за рахунок зворотного викупу акцій.
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