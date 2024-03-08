Золото демонструє найкращий тиждень за п'ять місяців напередодні даних по зайнятості в США

У п'ятницю ціни на золото готові до найбільшого тижневого стрибка за останні п'ять місяців, перебуваючи поблизу історичного максимуму, оскільки заяви голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла закріпили бети на зниження процентних ставок в середині року напередодні звіту по зайнятості в США, який буде опублікований пізніше в той же день.

Спотове золото не змінилося на рівні $2 157,32 за унцію станом на 0601 за Гринвічем, коливаючись біля рекордного піку в $2 164,09, досягнутого в четвер.

Ф'ючерси на американське золото не змінилися і склали $2 164,60.

"Хоча сплеск короткострокової спекулятивної активності, в першу чергу, викликаний CTA (Commodity Trade Advisors) і алгоритмічною торгівлею, спричинив ралі на ринку золота, його підтримує очікування зниження процентних ставок в недалекому майбутньому", - сказав Нікос Каваліс, керуючий директор Metals Focus.

Пауелл сказав, що ФРС "недалеко" від отримання впевненості в зниженні інфляції, необхідної для початку зниження ставок, що, за його словами, швидше за все, станеться в найближчі місяці.

Трейдери прогнозують зниження ставок в США на три-чотири чверті пункту (25 б.п.), з ймовірністю 75%, що перше зниження відбудеться в червні, згідно з додатком LSEG для прогнозування ймовірності зниження процентних ставок.

Зниження ставок підвищує привабливість бездохідних злитків.

Ще одним фактором, який пояснює, чому золото користується такою сильною підтримкою в останні тижні, є зростання проциклічних класів активів, зокрема, акцій, оскільки інвестори прагнуть диверсифікувати свої ризики, сказав Каваліс.

Цей сплеск цін на золото може знизити споживання під час весільного сезону в Індії, але в Китаї, який є найбільшим покупцем золота, цього року спостерігатиметься стійкий попит на товари-прихістки, кажуть аналітики і трейдери.

Долар попрямував до найрізкішого тижневого падіння цього року, що зробило злитки менш дорогими для власників інших валют.

Основна увага ринку буде зосереджена на ключових даних по зайнятості в США, які вийдуть о 15:30 EET.

Спотова ціна на платину впала на 0,3% до 916,48$ за унцію, срібло залишилося на рівні 24,32$, а паладій виріс на 0,5% до 1039,07$. Всі три метали були готові до тижневого зростання.