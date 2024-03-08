Фінансові новини
- |
- 08.03.24
- |
- 13:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото демонструє найкращий тиждень за п'ять місяців напередодні даних по зайнятості в США
09:03 08.03.2024 |
У п'ятницю ціни на золото готові до найбільшого тижневого стрибка за останні п'ять місяців, перебуваючи поблизу історичного максимуму, оскільки заяви голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла закріпили бети на зниження процентних ставок в середині року напередодні звіту по зайнятості в США, який буде опублікований пізніше в той же день.
Спотове золото не змінилося на рівні $2 157,32 за унцію станом на 0601 за Гринвічем, коливаючись біля рекордного піку в $2 164,09, досягнутого в четвер.
Ф'ючерси на американське золото не змінилися і склали $2 164,60.
"Хоча сплеск короткострокової спекулятивної активності, в першу чергу, викликаний CTA (Commodity Trade Advisors) і алгоритмічною торгівлею, спричинив ралі на ринку золота, його підтримує очікування зниження процентних ставок в недалекому майбутньому", - сказав Нікос Каваліс, керуючий директор Metals Focus.
Пауелл сказав, що ФРС "недалеко" від отримання впевненості в зниженні інфляції, необхідної для початку зниження ставок, що, за його словами, швидше за все, станеться в найближчі місяці.
Трейдери прогнозують зниження ставок в США на три-чотири чверті пункту (25 б.п.), з ймовірністю 75%, що перше зниження відбудеться в червні, згідно з додатком LSEG для прогнозування ймовірності зниження процентних ставок.
Зниження ставок підвищує привабливість бездохідних злитків.
Ще одним фактором, який пояснює, чому золото користується такою сильною підтримкою в останні тижні, є зростання проциклічних класів активів, зокрема, акцій, оскільки інвестори прагнуть диверсифікувати свої ризики, сказав Каваліс.
Цей сплеск цін на золото може знизити споживання під час весільного сезону в Індії, але в Китаї, який є найбільшим покупцем золота, цього року спостерігатиметься стійкий попит на товари-прихістки, кажуть аналітики і трейдери.
Долар попрямував до найрізкішого тижневого падіння цього року, що зробило злитки менш дорогими для власників інших валют.
Основна увага ринку буде зосереджена на ключових даних по зайнятості в США, які вийдуть о 15:30 EET.
Спотова ціна на платину впала на 0,3% до 916,48$ за унцію, срібло залишилося на рівні 24,32$, а паладій виріс на 0,5% до 1039,07$. Всі три метали були готові до тижневого зростання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден – Конгресу: Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з нею
ТОП-НОВИНИ
|18 країн зібрали гроші на 800 тисяч снарядів для ЗСУ
|Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії
|««Зелений бізнес» для окупантів. Завод із орбіти «слуги народу» Куницького постачав зарядні станції для окупованого Криму
|Через очільника НКЦПФР Україна може не отримати 1,5 мільярда доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ оштрафував Кристалбанк і Акордбанк на 800 тис. грн і «Укрпошту» на 17,4 млн грн
|НБУ незначительно укрепил справочный курс гривни до 38,0866 грн/$1
|Нацбанк готує обмеження карткових переказів. Гетманцев розповів, кого вони зачеплять
|Європейські акції знизилися напередодні даних по заробітній платі в США; Informa зростає на сильному звіті
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.03.24
|Золото демонструє найкращий тиждень за п'ять місяців напередодні даних по зайнятості в США
|Азійські акції досягли семимісячного максимуму напередодні даних по зайнятості в США
Бізнес
|Intel планує запустити 1-нм техпроцес виробництва у 2027 році та інвестувати $100 млрд у виробничі потужності
|Microsoft запустила чат-бота Copilot AI для автоматизації рутинних завдань фінансистів
|Оприлюднили специфікації стандарту графічної пам’яті GDDR7 — пропускна здатність до 192 ГБ/с
|Mediatek домінувала на ринку процесорів для смартфонів у 4 кваратлі 2023 року ─ Canalys
|Volkswagen представив перший електричний універсал ID.7 Tourer
|США наклали санкції на розробників європейської шпигунської програми Predator
|«Загрожує нацбезпеці». У Конгрес США внесли законопроєкт про заборону TikTok