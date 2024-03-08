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АНАЛІТИКА

Долар падає напередодні важливих даних по заробітній платі

08:04 08.03.2024 |

Фінанси

 

У п'ятницю долар зазнав найсильнішого тижневого падіння в цьому році, оскільки голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл висловився більш впевнено щодо зниження процентних ставок в найближчі місяці, в той час як єна зросла на зростаючих спекуляціях про підвищення ставок в Японії.

Трейдери були на межі, а Азія рухалася повільно, в очікуванні даних по зайнятості в США, які можуть підтвердити або спростувати очікування ринку щодо скорочення ставки в США в червні.

Пауелл сказав, що ФРС "недалеко" від впевненості, необхідної для зниження ставок.

У четвер Європейський центральний банк залишив свою базову ставку на рівні 4% і заклав основу для її зниження в червні. Євро, однак, виріс, оскільки ставка ФРС знаходиться на рівні 5,25%-5,5%, а інвестори вважають, що США мають більше можливостей для зниження ставок.

Під час азіатської сесії спільна валюта досягла майже двомісячного максимуму в $1,0956, повернувшись в середину діапазону, в якому вона перебувала протягом року. За тиждень вона зросла майже на 1% по відношенню до долара.

Єна зросла на 1,5% за тиждень, що є найсильнішим відсотковим зростанням з грудня, оскільки політики відзначили ознаки позитивної динаміки заробітної плати і цін, що підтримує інфляцію, створюючи підґрунтя для першого підвищення процентної ставки в Японії за останні 17 років.

На початку азіатських торгів у п'ятницю єна була вище своєї 50-денної ковзної середньої і досягла свого найвищого рівня за місяць, позначки 147,54.

"Очікування щодо підвищення процентної ставки в Японії посилилися, - зазначають аналітики HSBC у своїй замітці для клієнтів. Враховуючи, що короткі спекулятивні позиції по єні зараз знаходяться на екстремальних рівнях, єна, ймовірно, зможе уникнути ситуації "купуй чутки, продавай факт", коли Банк Японії підвищить ставку, і пара долар/єна все ще може впасти ще більше".

Слабкість долара на цьому тижні також призвела до зростання австралійського та новозеландського доларів на 1,5% та 1,1% відповідно. Стерлінг цього тижня виріс на 1,2% до максимуму 2024 року - $1,2820.

Австралійський долар досяг найвищого рівня з середини січня - $0,6631, а ківі - тижневого максимуму - $0,6183.

Президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер додала до зниження очікувань, заявивши в ефірі CNBC, що ще кілька інфляційних звітів можуть надати впевненості щодо інфляції. Їх буде два до травня і три до червневого засідання ФРС.

"Долар зараз виглядає більш вразливим перед п'ятничними даними по зайнятості в несільськогосподарському секторі", - сказав стратег Westpac Імре Шпейзер. "Якщо звіт по зайнятості в США не зможе витягнути з капелюха великого кролика на підтримку долара, слабкість долара може продовжитися і наступного тижня".

Економісти очікують, що в США буде створено 200 000 робочих місць після того, як в січні їх було створено 353 000.
За матеріалами: investing.com
 

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