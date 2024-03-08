Волл-стріт рине вгору, індекси S&P 500 досягли рекордно високого рівня закриття

У четвер Волл-стріт продовжив зростання: індекс S&P 500 виріс на 1% до рекордного рівня закриття, а композитний індекс Nasdaq піднявся на 1,5%, причому найбільше зросли акції технологічних компаній і компаній, що розвиваються, на тлі зростаючого оптимізму інвесторів щодо перспектив зниження ставок Федеральної резервної системи США в цьому році.

Філадельфійський індекс напівпровідників випередив більш широкий ринок, досягнувши рекордного рівня закриття на 3,36%, оскільки інвестори вкладали кошти в компанії-виробники мікросхем, які, на їхню думку, є ключовими бенефіціарами попиту, пов'язаного зі штучним інтелектом.

У Вашингтоні голова ФРС Джером Пауелл заявив комітету Сенату США, що центральний банк США "недалеко" від впевненості в тому, що інфляція знижується до цільового рівня в 2%, що зробить можливим зниження ставок.

Його коментарі зміцнили сподівання інвесторів на перше зниження ставки в червні і підняли фондові індекси, які впали напередодні його виступу в Конгресі, що розпочався в середу з виступу в Комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США.

Кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, також не змінилася, оскільки ситуація на ринку праці продовжувала поліпшуватися, свідчать дані Міністерства праці.

Ці дані слідували за даними про заробітну плату в приватному секторі, кількість вакансій, рівень звільнень і кількість заявок на допомогу з безробіття, які дали інвесторам картину ринку праці, який пом'якшується, але все ще залишається міцним.

Пауелл "по суті залишив зниження ставок на столі на цей рік. Це те, що ринки хотіли почути", - сказав Ентоні Саглімбен, головний ринковий стратег Ameriprise Financial.

"Ринок також добре відреагував на дані по зайнятості, які ми отримали цього тижня, - сказав він. "Це доповнює наратив про те, що ми починаємо спостерігати повільне, але все ще стійке зростання зайнятості".

Але Саглімбене зазначив, що інвестори все ще будуть з тривогою стежити за звітом про зайнятість в несільськогосподарському секторі в п'ятницю, щоб дізнатися більше деталей про ринок праці.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 130,30 пунктів, або на 0,34%, до 38 791,35, а S&P 500 - на 52,60 пунктів, або на 1,03%, до 5 157,36.

Індекс Nasdaq Composite досягнув внутрішньоденного рекорду і трохи не дотягнув до рекорду закриття, закінчивши торги на 241,83 пункти, або 1,51%, на позначці 16 273,38.

"Всі чекають, що станеться щось погане, але нічого поганого не сталося з економікою, ринками, доходами і політикою, - сказав Джон Огустін, головний інвестиційний директор Huntington Private Bank. "Ось чому ми нарощуємо темпи".

Дев'ять з 11 основних секторів S&P 500 зросли, причому акції компаній, що надають послуги зв'язку та інформаційних технологій, боролися за першість у рейтингу. Вирішальне слово було за технологіями, які зросли на 1,89%, за ними йшли комунікаційні послуги з приростом 1,84%.

Акції компаній-лідерів зростання мегакапів зробили основний внесок у зростання індексу, включаючи компанію соціальних мереж Meta, яка додала 3,2%, та улюбленця ШІ-чіпів Nvidia, яка піднялася на 4,5%.

Акції рітейлера жіночої білизни Victoria's Secret & Co різко впали на слабкому річному прогнозі, знизившись на 29,7%.

Акції Kroger Co зросли на 9,8% після того, як компанія спрогнозувала річні продажі та прибуток вище оцінок Волл-стріт, зробивши ставку на вищий попит на продукти в своїх магазинах, жорсткіший контроль над витратами та сильніші приватні торгові марки.

На Нью-Йоркській фондовій біржі, де було зафіксовано 736 нових максимумів і 47 нових мінімумів, акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 3,09 до 1.

На Nasdaq 2 592 акції зросли, а 1 670 впали, оскільки кількість акцій, що зростали, перевищувала кількість акцій, що падали, приблизно у співвідношенні 1,55 до 1.

Індекс S&P 500 показав 82 нових 52-тижневих максимуми і один новий мінімум, тоді як Nasdaq зафіксував 331 новий максимум і 88 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло 11,19 мільярдів акцій порівняно з 12,06 мільярдами за останні 20 сесій.