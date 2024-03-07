Аграрії цьогоріч отримали кредитів майже на ₴20 мільярдів

З початку року більш як три тисячі агрогосподарств отримали за різними програмами банківські кредити на розвиток.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

"З початку 2024 року 3 175 агрогосподарства вже отримали ₴19,9 мільярда банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» - 1 517 господарств профінансовано на ₴6,3 мільярда", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської області (₴8,5 мільярда виділені для 291 підприємства), Тернопільської (₴1,2 мільярда для 115) та Кіровоградської областей (₴975 мільйонів для 398).

За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» найбільше коштів отримали підприємства Харківщини (₴792,1 мільйона - для 91 господарств), Київщини (₴751,4 мільйона для 141); Вінниччини (₴626,2 мільйона - для 165) та Кіровоградщини (₴535,5 мільйона - для 197).

Як повідомлялось, програма «Доступні кредити 5-7-9%» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до ₴90 мільйонів. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.