Торгівля гривневими ОВДП у лютому залишилася на рівні січня за зниження інтересу до валютних ОВДП - РЦ

Кількість угод із гривневими облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП) у лютому, опрацьованих Розрахунковим центром з обслуговування договорів на фінансових ринках (РЦ, Київ), становила 26,04 тис., що лише на 0,5% менше, ніж у січні, а їхній обсяг зменшився на 3,5% - до 28,5 млрд грн.

Як повідомляється в статистиці на сайті РЦ, з доларовими ОВДП за минулий місяць проведено 2,91 тис. операцій, що на третину менше, ніж у січні, тоді як їхній обсяг упав майже на половину - з $156,8 млн до $81,2 млн.

Ще більше в лютому знизився обіг угод з облігаціями зовнішньої держпозики (єврооблігації) - з 146,4 млн грн до 8,2 млн грн, хоча кількість угод із ними навіть трохи збільшилася порівняно із січнем - до 117 зі 105.

Кількість угод з ОВДП у євро, опрацьованих РЦ, у лютому знизилася на 20% - до 342, а їхній обсяг, навпаки, зріс - майже на 61%, до EUR7,3 млн.

Як зазначили в РЦ, кількість операцій з облігаціями іноземних емітентів збільшується третій місяць поспіль: у лютому вона зросла до 99 з 60, а їхній обсяг збільшився на 28% - до 1,795 млрд грн.

Крім того, було проведено 710 операцій з облігаціями українських емітентів на 1,16 млрд грн порівняно з 426 операціями на 1,57 млрд грн у січні.

Повідомляється, що четвертий місяць поспіль кількість операцій з акціями українських емітентів падає: у лютому їх було проведено 8 на 10,2 млн грн проти 22 на 12,76 млн грн місяцем раніше. Ще 10 операцій було опрацьовано з акціями іноземних емітентів на 0,37 млн грн порівняно з 10 операціями січні на 0,45 млн грн.

У РЦ додали, що кількість операцій із цінними паперами інститутів спільного інвестування зросла до 145 у лютому зі 119 у січні, а їхній обсяг - до 104,3 млн грн із 3,73 млн грн.

Зазначається, що кількість унікальних інвесторів у лютому зросла на 3,84 тис. - до 174,42 тис., тоді як у січні їхній приріст становив 4,47 млн грн.