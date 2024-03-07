Долар стабільний до євро, знижується до фунта та падає до єни

Курс долара США слабко змінюється у парі з євро, але посилив падіння до єни на заявах члена керівництва Банку Японії.

Інвестори продовжують оцінювати виступ голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла, який напередодні представив у Конгресі піврічний звіт про грошово-кредитну політику. У звіті йдеться, що відсоткові ставки в Штатах досягли піку, при цьому Павелл зазначив, що прогрес у русі інфляції в США до цільового рівня ФРС у 2% не гарантований, з огляду на це зниження відсоткових ставок доведеться відкласти, доки керівництво американського ЦБ не буде більш упевненим у досягненні своєї мети.

Водночас голова Федерального резервного банку (ФРБ) Міннеаполісу Ніл Кашкарі зазначив, що в грудні він спрогнозував два зниження ставки цього року, але може переглянути свій прогноз у бік одного. Нові прогнози ФРС буде оприлюднено разом з результатами березневого засідання, яке відбудеться за два тижні.

У четвер також відбудеться засідання Європейського центрального банку, від якого ринок не очікує сюрпризів і прогнозує збереження всіх ключових процентних ставок на колишньому рівні.

Індекс DXY, який розраховує біржа ICE і який показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, під час торгів знижується на 0,17%. Ширший індикатор WSJ Dollar, який відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, опустився на 0,3%.

Пара євро/долар за даними на 13:54 EET торгується на рівні $1,0896 порівняно з $1,0899 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара зростає приблизно на 0,2% і становить $1,2757 проти $1,2732 за підсумками торгів у середу.

Водночас вартість долара в парі з єною впала на 1,1% і становить 147,83 єни порівняно зі 149,41 єни за підсумками попередньої сесії.

Японська економіка показує стабільний прогрес у досягненні цільового рівня інфляції 2%, заявила в четвер член ради керуючих японського ЦБ Юнко Накагава.