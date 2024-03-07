Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар стабільний до євро, знижується до фунта та падає до єни

14:17 07.03.2024 |

Фінанси

 

Курс долара США слабко змінюється у парі з євро, але посилив падіння до єни на заявах члена керівництва Банку Японії.

Інвестори продовжують оцінювати виступ голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла, який напередодні представив у Конгресі піврічний звіт про грошово-кредитну політику. У звіті йдеться, що відсоткові ставки в Штатах досягли піку, при цьому Павелл зазначив, що прогрес у русі інфляції в США до цільового рівня ФРС у 2% не гарантований, з огляду на це зниження відсоткових ставок доведеться відкласти, доки керівництво американського ЦБ не буде більш упевненим у досягненні своєї мети.

Водночас голова Федерального резервного банку (ФРБ) Міннеаполісу Ніл Кашкарі зазначив, що в грудні він спрогнозував два зниження ставки цього року, але може переглянути свій прогноз у бік одного. Нові прогнози ФРС буде оприлюднено разом з результатами березневого засідання, яке відбудеться за два тижні.

У четвер також відбудеться засідання Європейського центрального банку, від якого ринок не очікує сюрпризів і прогнозує збереження всіх ключових процентних ставок на колишньому рівні.

Індекс DXY, який розраховує біржа ICE і який показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, під час торгів знижується на 0,17%. Ширший індикатор WSJ Dollar, який відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, опустився на 0,3%.

Пара євро/долар за даними на 13:54 EET торгується на рівні $1,0896 порівняно з $1,0899 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара зростає приблизно на 0,2% і становить $1,2757 проти $1,2732 за підсумками торгів у середу.

Водночас вартість долара в парі з єною впала на 1,1% і становить 147,83 єни порівняно зі 149,41 єни за підсумками попередньої сесії.

Японська економіка показує стабільний прогрес у досягненні цільового рівня інфляції 2%, заявила в четвер член ради керуючих японського ЦБ Юнко Накагава.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0836
  0,1828
 0,48
EUR
 1
 41,4883
  0,1035
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0685  0,12 0,31 38,5869  0,10 0,27
EUR 41,4269  0,01 0,03 42,1538  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0900  0,23 0,60 38,1000  0,26 0,68
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес