НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 38,1029 грн/$1

"Депутати дійшли консенсусу на даний момент, і ми допускаємо лише одне обмеження - право керування транспортними засобами (для людини, - ред.), яка не виконала вимогу ТЦК і не з'явилася для оформлення документів для уточнення даних і не з'явилася за повісткою, яку отримала", - Веніславський.