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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 38,1029 грн/$1
12:59 07.03.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 7 березня 2024 року.
|Показник
|06.03.2024
|07.03.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.3099
|38.1029
|-0.54
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 7 березня - 38,2664 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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