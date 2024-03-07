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Європейські акції падають напередодні засідання ЄЦБ; німецькі фабричні замовлення скоротилися

12:16 07.03.2024 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки знизилися в четвер на тлі обережності напередодні останнього засідання Європейського центрального банку щодо встановлення ставок.

Станом на 10:10 EET німецький індекс DAX знизився на 0,6%, французький CAC 40 - на 0,6%, а британський FTSE 100 - на 0,3%.

Європейські акції втратили частину прибутку попередньої сесії, коли інвестори втішилися зростаючими ознаками того, що Федеральна резервна система США незабаром почне знижувати процентні ставки.

Тепер увага переключилась на засідання ЄЦБ, яке відбудеться сьогодні наприкінці сесії, де очікується, що центральний банк збереже процентну ставку на рівні рекордних 4,0%.

Інфляція в єврозоні продовжує знижуватися, але політики, ймовірно, повторюють, що їм потрібно більше доказів того, що інфляція знаходиться під контролем, і що постійне підвищення заробітних плат не забезпечить її стійкості.

Нові економічні прогнози ЄЦБ, швидше за все, вкажуть на зниження економічного зростання цього року, в той час як німецькі фабричні замовлення в січні впали на 11,3% за місяць, що ілюструє слабкість найбільшої економіки єврозони.

Ф'ючерси на процентні ставки майже повністю враховують перше зниження ставки ЄЦБ в червні, а загальне пом'якшення на 88 базисних пунктів очікується протягом цього року.

У корпоративному секторі, акції Hugo Boss впали на 16% після того, як німецький ритейлер одягу спрогнозував операційний прибуток на 2024 рік нижче ринкових очікувань, оскільки він вказав на постійну слабку довіру споживачів, зокрема, в окремих європейських економіках.

Акції Lufthansa торгувалися майже без змін після того, як німецька авіакомпанія знизила прогноз операційної рентабельності на 2024 рік до 7,6% з 8%, оскільки вплив страйків і падіння прибутку від логістики призведе до вищого очікуваного операційного збитку в першому кварталі, ніж у попередні роки, що компенсує високий попит на подорожі після COVID-19.

Акції Aviva зросли на 3% після того, як британський страховий гігант оголосив про зростання річного операційного прибутку на 9%, а також про збільшення дивідендів на 8% в рамках планів виплатити акціонерам ще 300 мільйонів фунтів стерлінгів.

Акції Virgin Money злетіли на 35% після несподіваної заяви про те, що Nationwide має намір купити банк, заплативши 38% премії і оцінивши його в 2,9 млрд фунтів стерлінгів.
За матеріалами: investing.com
 

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