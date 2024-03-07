Золото зростає до рекордних максимумів вище 2160 доларів, оскільки Пауелл обіцяє зниження ставок

Ціни на золото зросли до рекордного максимуму на азіатських торгах у четвер, головним чином завдяки коментарям голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла про те, що центральний банк знизить процентні ставки в 2024 році.

Жовтий метал продовжив сильне ралі з минулого тижня на тлі зростаючого оптимізму щодо зниження процентних ставок в США, при цьому трейдери в основному дотримуються бетів на те, що центральний банк почне цикл зниження ставок вже в червні.

Спотове золото підскочило більш ніж на 0,4% до рекордного максимуму в 2161,19 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, досягли піку в 2168,10 доларів за унцію.

"Нещодавнє ралі було підкріплене сильним сплеском попиту з боку інвесторів, оскільки до примари зниження ставок приєдналася активна купівля активів-прихістків на тлі підвищених геополітичних ризиків і невизначеного економічного фону", - зазначають аналітики ANZ у своєму звіті.

Пауелл заявив, що ФРС має намір знизити процентні ставки у 2024 році - сценарій, який обіцяє хороші перспективи для недохідних активів, таких як золото.

Але Пауелл все ж надав скупі натяки на терміни і масштаби запланованого зниження, заявивши, що шлях американської економіки та інфляції, швидше за все, визначатиме будь-яке пом'якшення монетарної політики.

Голова ФРС також сказав, що центральний банк потребує більше переконливих доказів того, що інфляція наближається до цільового показника в 2% річних.

Пізніше ця думка була підкріплена коментарями президента ФРБ Міннеаполіса Ніла Кашкарі, який сказав, що він не бачить більше двох, або навіть одного зниження ставок цього року.

Кашкарі послався на занепокоєння щодо тривкої інфляції - риторику, яка була представлена кількома іншими посадовцями ФРС протягом останніх двох тижнів.

Хоча долар різко впав під час нічних торгів, він дещо відновився під час азіатської сесії, особливо після коментарів Кашкарі.

Ціни на золото о 04:33EET торгувалися нижче внутрішньоденних максимумів. Перспектива тривалого періоду високих ставок обмежила можливість досягнення золотом рекордних максимумів за останній рік.

Інші дорогоцінні метали були набагато більш стримані на азіатських торгах. Ф'ючерси на платину стабілізувалися на рівні $913,80 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло дещо впали до $24,477 за унцію.

Основна увага зараз прикута до ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які вийдуть в п'ятницю, щоб отримати більше інформації про ринок праці, що також є ключовим фактором для ФРС при коригуванні ставок.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь зросли на 0,3% до $3,8817 за фунт, отримавши підтримку, головним чином, від сильніших, ніж очікувалося, торгових даних з Китаю.

Найбільший в світі імпортер міді зафіксував більш значне, ніж очікувалося, позитивне сальдо торгового балансу за перші два місяці 2024 року завдяки значному зростанню експорту.

Але ключовим фактором підтримки для міді стало більше, ніж очікувалося, зростання китайського імпорту. Зокрема, китайський імпорт червоного металу в січні-лютому зріс на 2,6% в річному обчисленні, що свідчить про стійкий попит, незважаючи на досить приглушену ділову активність.