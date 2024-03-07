Азійські акції падають на тлі зниження ставок в США; Nikkei під ударом через побоювання Банку Японії

Більшість азіатських акцій падають в четвер, оскільки представники Федеральної резервної системи дали різні сигнали щодо процентних ставок в США, в той час як японські акції впали з рекордних максимумів на тлі спекуляцій щодо повороту в політиці Банку Японії.

Регіональні біржі в основному перейняли позитив Волл-стріт, після того як голова ФРС Джером Пауелл заявив, що центральний банк знизить ставки в цьому році. Але невдовзі після заяви Пауелла президент ФРС Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив в інтерв'ю, що він очікує не більше одного-двох знижень ставок цього року, посилаючись на занепокоєння з приводу тривкої інфляції.

Коментарі Кашкарі призвели до падіння ф'ючерсів на американські фондові індекси від 0,2% до 0,6% на торгах в Азії, причому ця слабкість також перекинулась і на азійські індекси.

Японський Nikkei 225 розвернув раннє зростання і торгується на 0,9% нижче, відступивши від внутрішньоденного рекордного максимуму. Широкий фондовий індекс TOPIX також впав на 0,2%.

Японські акції постраждали від зростаючих спекуляцій про те, що Банк Японії близький до завершення режиму від'ємних процентних ставок, можливо, вже в березні. Сильні дані по заробітній платі за січень, опубліковані в четвер, посилили цю думку.

Будь-яке підвищення ставок Банком Японії означатиме кінець монетарного стимулювання, яким японські ринки користувались майже десять років. Надм'яка політика також була ключовим фактором рекордно високого зростання Nikkei в останні місяці.

Засідання Банку Японії відбудеться 19 березня.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,3% та 0,1% відповідно, оскільки оптимізм щодо сильніших, ніж очікувалося, торгових даних був значною мірою нівельований загрозою нових американських обмежень для китайських компаній.

Комітет з питань внутрішньої безпеки Сенату США в середу проголосував за законопроект, який потенційно може обмежити бізнес з китайськими біотехнологічними компаніями, найяскравішим прикладом яких є WuXi AppTec.

Гонконгські акції WuXi AppTec впали на 16%, а акції афілійованої компанії WuXi Biologics - майже на 20%. Ці дві компанії найбільше вплинули на індекс Hang Seng, який впав на 0,5%.

Прийняття нових торговельних обмежень США щодо китайських компаній підвищує ймовірність посилення торговельних санкцій між найбільшими економіками світу - тенденція, яка не обіцяє нічого доброго китайській економіці, що перебуває в скрутному становищі.

Ця думка, а також швидкоплинна радість від зниження відсоткових ставок у США, призвели до того, що в четвер азіатські ринки рухалися у діапазоні від флету до мінімуму.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,1%, оскільки дані показали, що торговий баланс країни в січні виріс трохи менше, ніж очікувалося. Тим не менш, індекс залишився на шляху до рекордного максимуму.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,2% через фіксацію прибутку в акціях технологічних компаній, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 після відкриття торгів продемонстрували стриману динаміку, а індекс BSE Sensex 30 в середу досягнув рекордних максимумів.