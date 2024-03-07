Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Азійські акції падають на тлі зниження ставок в США; Nikkei під ударом через побоювання Банку Японії

08:25 07.03.2024 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій падають в четвер, оскільки представники Федеральної резервної системи дали різні сигнали щодо процентних ставок в США, в той час як японські акції впали з рекордних максимумів на тлі спекуляцій щодо повороту в політиці Банку Японії.

Регіональні біржі в основному перейняли позитив Волл-стріт, після того як голова ФРС Джером Пауелл заявив, що центральний банк знизить ставки в цьому році. Але невдовзі після заяви Пауелла президент ФРС Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив в інтерв'ю, що він очікує не більше одного-двох знижень ставок цього року, посилаючись на занепокоєння з приводу тривкої інфляції.

Коментарі Кашкарі призвели до падіння ф'ючерсів на американські фондові індекси від 0,2% до 0,6% на торгах в Азії, причому ця слабкість також перекинулась і на азійські індекси.

Японський Nikkei 225 розвернув раннє зростання і торгується на 0,9% нижче, відступивши від внутрішньоденного рекордного максимуму. Широкий фондовий індекс TOPIX також впав на 0,2%.

Японські акції постраждали від зростаючих спекуляцій про те, що Банк Японії близький до завершення режиму від'ємних процентних ставок, можливо, вже в березні. Сильні дані по заробітній платі за січень, опубліковані в четвер, посилили цю думку.

Будь-яке підвищення ставок Банком Японії означатиме кінець монетарного стимулювання, яким японські ринки користувались майже десять років. Надм'яка політика також була ключовим фактором рекордно високого зростання Nikkei в останні місяці.

Засідання Банку Японії відбудеться 19 березня.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,3% та 0,1% відповідно, оскільки оптимізм щодо сильніших, ніж очікувалося, торгових даних був значною мірою нівельований загрозою нових американських обмежень для китайських компаній.

Комітет з питань внутрішньої безпеки Сенату США в середу проголосував за законопроект, який потенційно може обмежити бізнес з китайськими біотехнологічними компаніями, найяскравішим прикладом яких є WuXi AppTec.

Гонконгські акції WuXi AppTec впали на 16%, а акції афілійованої компанії WuXi Biologics - майже на 20%. Ці дві компанії найбільше вплинули на індекс Hang Seng, який впав на 0,5%.

Прийняття нових торговельних обмежень США щодо китайських компаній підвищує ймовірність посилення торговельних санкцій між найбільшими економіками світу - тенденція, яка не обіцяє нічого доброго китайській економіці, що перебуває в скрутному становищі.

Ця думка, а також швидкоплинна радість від зниження відсоткових ставок у США, призвели до того, що в четвер азіатські ринки рухалися у діапазоні від флету до мінімуму.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,1%, оскільки дані показали, що торговий баланс країни в січні виріс трохи менше, ніж очікувалося. Тим не менш, індекс залишився на шляху до рекордного максимуму.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,2% через фіксацію прибутку в акціях технологічних компаній, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 після відкриття торгів продемонстрували стриману динаміку, а індекс BSE Sensex 30 в середу досягнув рекордних максимумів.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2664
  0,1279
 0,33
EUR
 1
 41,5918
  0,0545
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0485  0,14 0,36 38,5855  0,10 0,27
EUR 41,3915  0,02 0,06 42,1240  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3200  0,05 0,13 38,3600  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес