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Індекси Волл-стріт зросли, оскільки глава ФРС Пауелл підживлює надії на зниження ставок в цьому році
07:57 07.03.2024 |
Три основні індекси Волл-стріт в середу закрилися з підвищенням, оскільки економічні дані і коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла посилили очікування того, що центральний банк США знизить базову процентну ставку в цьому році.
У середу Пауелл заявив, що очікує від ФРС зниження ставок і що економіка США, схоже, не наближається до рецесії, хоча він ухилився від того, щоб назвати терміни зниження ставок, оскільки прогрес щодо інфляції не був гарантований.
У підготовленому виступі перед доповіддю в Конгресі Пауелл сказав, що інфляція "суттєво знизилася" після досягнення 40-річних максимумів у 2022 році, але політикам все ще потрібна "більша впевненість" у її зниженні перед тим, як знижувати ставку.
"Він чітко дав зрозуміти, що ФРС бачить зниження ставок цього року. Це те, що ринки хотіли почути. Чи було це сформульовано в якихось двозначних термінах? Так, але в цілому повідомлення було чітким", - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial. "Питання не в тому, якщо, а в тому, коли ФРС почне політику пом'якшення ставок".
Разом із заявою Пауелла, Марк Лускіні, головний інвестиційний стратег Janney Montgomery Scott у Філадельфії, сказав, що економічні дані, опубліковані в середу, також посилили надії на зниження ставок і впевненість на ринку праці.
Дані показали, що заробітна плата в приватному секторі США в лютому зросла трохи менше, ніж очікувалося.
Опитування щодо вакансій та плинності робочої сили (JOLTS) показало, що кількість вакансій у січні дещо зменшилася, тоді як кількість найманих працівників скоротилася, оскільки умови на ринку праці продовжували поступово покращуватися.
"Кількість вакансій дещо зменшилася, але все ще залишається достатньою і свідчить про те, що ринок праці все ще виглядає досить міцним", - сказав Лускіні. "Це відповідає наративу Золотоволоски, яка стала консенсусом".
Очікується, що лютневий звіт по заробітній платі в несільськогосподарському секторі, який має бути опублікований в п'ятницю, прояснить ситуацію на ринку праці.
Промисловий індекс Dow Jones виріс на 75,86 пунктів, або на 0,20%, до 38 661,05. S&P 500 піднявся на 26,11 пунктів, або на 0,51%, до 5 104,76, а Nasdaq Composite додав 91,96 пунктів, або 0,58%, до 16 031,54.
У вівторок індекси Волл-стріт втратили більше 1% через слабкість акцій мега-компаній, а інвестори з нетерпінням чекали на коментарі Пауелла.
Дев'ять з 11 основних галузей промисловості S&P 500 завершили середу в плюсі, на чолі з чутливими до тарифів комунальними послугами, які зросли майже на 1%, та інформаційними технологіями, які зросли на 0,9%. Найбільше втратив сектор споживчих товарів, який знизився на 0,4%.
Компанії, що виробляють мікросхеми, перевершили загальний ринок після падіння у вівторок, а філадельфійський індекс напівпровідникових компаній виріс на 2,4% до рекордного рівня закриття вчетверте за останні п'ять сесій.
Тиснучи на споживчий індекс, акції Tesla впали на 2,3%, втрачаючи позиції третій день поспіль.
Аналітик Morgan Stanley знизив свій ціновий орієнтир для акцій компанії, заявивши, що попит на електромобілі продовжує слабшати на ключових ринках, в тому числі в Китаї, незважаючи на значне зниження цін. Також аналітик Baird заявив, що прибуток Telsa в першому кварталі знаходиться під загрозою, припускаючи, що оцінки поставок все ще повинні бути знижені.
Акції китайської компанії JD.com, що котируються на біржі в США, зросли на 16,2% після того, як група електронної комерції повідомила, що її доходи в четвертому кварталі перевищили прогнози, і розширила програму викупу акцій.
Акції компаній, пов'язаних з криптовалютами, зросли, зокрема Coinbase Global - на 10%, а MicroStrategy - на 18,6%.
Акції CrowdStrike Holdings злетіли на 10,8% після того, як компанія спрогнозувала річні результати вище оцінок Волл-стріт, завдяки значним витратам підприємств на кібербезпеку для протидії зростаючим онлайн-загрозам. Проте, акції конкуруючої компанії Palo Alto впали на 4%.
На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 2,82 до 1, було зафіксовано 493 нових максимуми та 59 нових мінімумів.
На Nasdaq 2,605 акцій зросли, а 1,687 впали, оскільки акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні приблизно 1,54 до 1. Індекс S&P 500 показав 53 нових 52-тижневих максимуми і п'ять нових мінімумів, тоді як Nasdaq зафіксував 229 нових максимумів і 120 нових мінімумів.
На американських біржах з рук в руки перейшло 12,54 мільярда акцій порівняно з 12,06 мільярда в середньому за останні 20 сесій.
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