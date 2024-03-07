Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індекси Волл-стріт зросли, оскільки глава ФРС Пауелл підживлює надії на зниження ставок в цьому році

07:57 07.03.2024 |

Фінанси

 

Три основні індекси Волл-стріт в середу закрилися з підвищенням, оскільки економічні дані і коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла посилили очікування того, що центральний банк США знизить базову процентну ставку в цьому році.

У середу Пауелл заявив, що очікує від ФРС зниження ставок і що економіка США, схоже, не наближається до рецесії, хоча він ухилився від того, щоб назвати терміни зниження ставок, оскільки прогрес щодо інфляції не був гарантований.

У підготовленому виступі перед доповіддю в Конгресі Пауелл сказав, що інфляція "суттєво знизилася" після досягнення 40-річних максимумів у 2022 році, але політикам все ще потрібна "більша впевненість" у її зниженні перед тим, як знижувати ставку.

"Він чітко дав зрозуміти, що ФРС бачить зниження ставок цього року. Це те, що ринки хотіли почути. Чи було це сформульовано в якихось двозначних термінах? Так, але в цілому повідомлення було чітким", - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial. "Питання не в тому, якщо, а в тому, коли ФРС почне політику пом'якшення ставок".

Разом із заявою Пауелла, Марк Лускіні, головний інвестиційний стратег Janney Montgomery Scott у Філадельфії, сказав, що економічні дані, опубліковані в середу, також посилили надії на зниження ставок і впевненість на ринку праці.

Дані показали, що заробітна плата в приватному секторі США в лютому зросла трохи менше, ніж очікувалося.

Опитування щодо вакансій та плинності робочої сили (JOLTS) показало, що кількість вакансій у січні дещо зменшилася, тоді як кількість найманих працівників скоротилася, оскільки умови на ринку праці продовжували поступово покращуватися.

"Кількість вакансій дещо зменшилася, але все ще залишається достатньою і свідчить про те, що ринок праці все ще виглядає досить міцним", - сказав Лускіні. "Це відповідає наративу Золотоволоски, яка стала консенсусом".

Очікується, що лютневий звіт по заробітній платі в несільськогосподарському секторі, який має бути опублікований в п'ятницю, прояснить ситуацію на ринку праці.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 75,86 пунктів, або на 0,20%, до 38 661,05. S&P 500 піднявся на 26,11 пунктів, або на 0,51%, до 5 104,76, а Nasdaq Composite додав 91,96 пунктів, або 0,58%, до 16 031,54.

У вівторок індекси Волл-стріт втратили більше 1% через слабкість акцій мега-компаній, а інвестори з нетерпінням чекали на коментарі Пауелла.

Дев'ять з 11 основних галузей промисловості S&P 500 завершили середу в плюсі, на чолі з чутливими до тарифів комунальними послугами, які зросли майже на 1%, та інформаційними технологіями, які зросли на 0,9%. Найбільше втратив сектор споживчих товарів, який знизився на 0,4%.

Компанії, що виробляють мікросхеми, перевершили загальний ринок після падіння у вівторок, а філадельфійський індекс напівпровідникових компаній виріс на 2,4% до рекордного рівня закриття вчетверте за останні п'ять сесій.

Тиснучи на споживчий індекс, акції Tesla впали на 2,3%, втрачаючи позиції третій день поспіль.

Аналітик Morgan Stanley знизив свій ціновий орієнтир для акцій компанії, заявивши, що попит на електромобілі продовжує слабшати на ключових ринках, в тому числі в Китаї, незважаючи на значне зниження цін. Також аналітик Baird заявив, що прибуток Telsa в першому кварталі знаходиться під загрозою, припускаючи, що оцінки поставок все ще повинні бути знижені.

Акції китайської компанії JD.com, що котируються на біржі в США, зросли на 16,2% після того, як група електронної комерції повідомила, що її доходи в четвертому кварталі перевищили прогнози, і розширила програму викупу акцій.

Акції компаній, пов'язаних з криптовалютами, зросли, зокрема Coinbase Global - на 10%, а MicroStrategy - на 18,6%.

Акції CrowdStrike Holdings злетіли на 10,8% після того, як компанія спрогнозувала річні результати вище оцінок Волл-стріт, завдяки значним витратам підприємств на кібербезпеку для протидії зростаючим онлайн-загрозам. Проте, акції конкуруючої компанії Palo Alto впали на 4%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 2,82 до 1, було зафіксовано 493 нових максимуми та 59 нових мінімумів.

На Nasdaq 2,605 акцій зросли, а 1,687 впали, оскільки акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні приблизно 1,54 до 1. Індекс S&P 500 показав 53 нових 52-тижневих максимуми і п'ять нових мінімумів, тоді як Nasdaq зафіксував 229 нових максимумів і 120 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло 12,54 мільярда акцій порівняно з 12,06 мільярда в середньому за останні 20 сесій.

За матеріалами: zawya.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2664
  0,1279
 0,33
EUR
 1
 41,5918
  0,0545
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0485  0,14 0,36 38,5855  0,10 0,27
EUR 41,3915  0,02 0,06 42,1240  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3200  0,05 0,13 38,3600  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес