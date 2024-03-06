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Міжнародні резерви України в лютому знизилися на 3,8%, до $37,05 млрд - НБУ
16:51 06.03.2024 |
Міжнародні резерви України в лютому, за попередніми оцінками Національного банку України (НБУ), скоротилися на 3,8%, або на $1,47 млрд, - до $37,052 млрд.
"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів", - пояснив НБУ на своєму сайті в середу.
Серед інших чинників, що визначають обсяг резервів, НБУ назвав операції на валютному ринку: у лютому чистий продаж валюти регулятором становив $1,51 млрд, що в 1,4 раза менше, ніж у попередньому місяці.
Нацбанк зазначив, що за лютий на рахунок Кабінету Міністрів у НБУ було переказано $1,34 млрд, а за обслуговування і погашення держборгу сплачено $1,13 млрд.
Центробанк також зазначив, що на поточний обсяг резервів позитивно вплинула переоцінка вартості фінансових інструментів, додавши $199,5 млн.
"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту", - констатував регулятор.
Як повідомлялося, НБУ в січні знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 р. до $40,4 млрд із $44,7 млрд і до $42,1 млрд із $45 млрд на кінець 2025 року.
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