Долар перейшов до зниження в очікуванні промови Пауелла і даних щодо безробіття в США

Курс долара США почав знижуватися до більшості основних світових валют вдень у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що демонструє динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,14%.

Ринок очікує виступів глави Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла в Конгресі та даних щодо американського ринку праці, які будуть оприлюднені пізніше цього тижня. Аналітики в середньому очікують, що звіт Мінпраці вкаже на зростання кількості робочих місць у Штатах у лютому на 200 тис. і збереження безробіття на рівні 3,7%.

Заяви Пауелла і дані з ринку праці можуть надати інвесторам додаткових сигналів щодо подальшої траєкторії процентних ставок у найбільшій економіці світу.

Тим часом у середу стало відомо, що роздрібний продаж в єврозоні в січні зріс на 0,1% відносно грудня, приблизно на рівні прогнозів. У грудні, за переглянутими даними, показник знизився на 0,6%, а не на 1,1%, як повідомлялося раніше.

Пара євро/долар за даними на 14:52 EET торгується на рівні $1,0874 порівняно з $1,0859 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,1%.

Курс фунта до долара також зростає приблизно на 0,1% і становить $1,2719 проти $1,2706 за підсумками торгів у вівторок.

Вартість долара в парі з єною знижується на 0,3% і становить 149,58 єни в порівнянні зі 150,05 єни за підсумками попередньої сесії.