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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 38.3099 грн/$1
13:15 06.03.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 6 березня 2024 року.
|Показник
|05.03.2024
|06.03.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38,3947
|38,3099
|-0,22
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 6 березня - 38,3943 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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