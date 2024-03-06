Європейські фондові індекси зростають напередодні бюджету Великобританії

Європейські фондові ринки в середу зросли в ході обережної торгівлі, оскільки інвестори чекають на бюджет Великобританії, а також виступу в Конгресі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, та засідання Європейського центрального банку зі встановлення ставок.

О 10:10 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% вище, CAC 40 у Франції торгувався практично без змін, а FTSE 100 у Великій Британії піднявся на 0,1%.

Європейські акції розпочали сесію на позитивній ноті, чому сприяли сильніші, ніж очікувалося, дані з торгівлі в Німеччині за січень, але інвестори, схоже, побоюються надто втручатися у ситуацію напередодні виступу глави ФРС Джерома Пауелла перед Конгресом, який розпочнеться пізніше, під час сесії.

Коментарі Пауелла буде уважно вивчено, щоб зрозуміти, чи готовий, і коли, центральний банк США почати знижувати відсоткові ставки.

У Європі експорт Німеччини на початку року зріс більше, ніж очікувалося, завдяки попиту з боку країн ЄС і Китаю, який у січні збільшився на 6,3% в порівнянні з попереднім місяцем.

Цей результат вселив надію на те, що найгірший період уповільнення, що торкнувся найбільшої економіки регіону, можливо, вже позаду, що підняло настрої.

Січневі дані щодо роздрібних продажів у єврозоні також будуть опубліковані пізніше під час сесії і, як очікується, покажуть стабілізацію після різкого падіння у грудні.

Європейський центральний банк проведе зустріч у четвер, і очікується, що він залишить відсоткові ставки на рекордному рівні в 4%. Основну увагу буде приділено тому, коли ставки можуть почати падати після того, як у лютому інфляція в єврозоні наблизилася до середньострокового цільового показника центрального банку в 2%.

Також цікавим буде оголошення бюджету британського уряду, в рамках якого канцлер Джеремі Хант, як очікується, знизить деякі податки, намагаючись підвищити популярність своєї партії, що падає, і одночасно спробувати уникнути негативної реакції з боку ринків облігацій.

У корпоративному секторі акції Legal & General впали на 3% після того, як британська компанія зі страхування життя повідомила про операційний прибуток за 2023 рік, що розчаровує, на тлі «складної» економічної ситуації, хоча вона також оголосила про плани збільшити дивіденди на 5% за рік.

"Ми, як і раніше, впевнені в нашій здатності забезпечити стійке, органічне зростання, підкріплене нашими сильними конкурентними позиціями на привабливих і зростаючих ринках", - заявив генеральний директор Антоніо Сімоес у своїй заяві.

Акції 888 Holdings зросли на 0,5% після того, як британська ігрова компанія заявила, що розглядає варіанти своєї діяльності безпосередньо зі споживачами США, включаючи потенційний продаж або контрольований вихід.