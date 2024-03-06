Доларова тримається перед виступом Пауелла

У середу долар США залишався в основному стабільним, оскільки трейдери уникали робити великі ставки напередодні виступу в Конгресі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, а також рішення Європейського центрального банку щодо ставки, та даних із зайнятості в США.

Відсутність каталізаторів утримувала долар у вузькому діапазоні, який за ніч впав на тлі даних, які показали, що зростання індустрії послуг у США минулого місяця трохи сповільнилося.

Лютневий звіт про зайнятість у США у п'ятницю стане перевіркою перспектив ставок, і він може потрясти ринки, якщо він зненацька підвищиться.

Трейдери також чекають на перший день виступу голови ФРС Пауелла перед Конгресом про стан економіки США, де він, як очікується, підтвердить, що ФРС чекатиме на додаткові дані, перш ніж робити будь-які зниження ставок.

Глава ФРС може також повторити коментарі про те, що сильна базова інфляція в січні істотно не змінила прогнозу центрального банку, сказала Керол Конг, валютний стратег Банку Співдружності Австралії.

«Повторення цього повідомлення навряд чи змінить поточні ринкові ціни на початок червневого циклу зниження ставок FOMC і, отже, має вплинути на долар США».

За даними CME FedWatch tool, ринки оцінили можливість зниження ставки в червні приблизно в 60%.

Індекс долара, який вимірює силу долара США по відношенню до кошика шести валют, вагався в районі 103,84.

Євро впав на 0,1% до 1,0846 дол., оскільки трейдери готуються до рішення ЄЦБ за процентною ставкою, яке буде оприлюднено в четвер.

Очікується, що центральний банк залишить ставки на рекордному рівні 4%, зосередивши увагу на підказках про те, коли може початися зниження, та оновлення економічних прогнозів.

Чару Чанана, керівник валютної стратегії Saxo, сказала, що вона не очікує, що ЄЦБ відправить чіткий «голубиний сигнал» з огляду на те, що інфляція в єврозоні знизилася менше, ніж очікувалося минулого місяця.

«Проте інфляційні показники, швидше за все, будуть переглянуті у бік зниження, і це створює деякі ризики зниження курсу євро, але він залишиться вигідною покупкою при спаді, враховуючи, що економіка стабілізується».

Згідно з опитуванням, проведеним у вівторок, ділова активність у єврозоні у лютому продемонструвала ознаки відновлення.

Стерлінг впав на 0,08% до $1,2696 напередодні оголошення британського бюджету, у середу.

Австралійський долар утримувався на рівні $0,6502 після того, як дані щодо валового внутрішнього продукту показали, що економіка зросла лише на 0,2% у четвертому кварталі, що посилює аргументи на користь зниження ставок.

Ківі впав на 0,1% до 0,6081 дол.

Долар в основному залишався незмінним по відношенню до єни на позначці 150,04 після падіння за ніч із максимуму минулого тижня в 150,85.

Ринки також уважно стежать за найбільшою у світі криптовалютою, біткойном після того, як за ніч вона виросла до рекордного рівня, а потім різко впала.

Востаннє він піднявся на 0,15% до $63 414, взявши перепочинок після сильного зростання з жовтня, коли інвестори вкладали гроші в спотові біржові криптопродукти США та на перспективу того, що світові процентні ставки можуть впасти.