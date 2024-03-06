Акції США впали на тлі рекордних максимумів біткойнів та золота

Акції Волл-стріт закрилися різким зниженням у вівторок, тоді як біткойни та золото досягли рекордних максимумів, оскільки учасники ринку стежили за майбутніми економічними даними та діями центрального банку.

Всі три основні фондові індекси США за день впали на 1% або більше, при цьому високотехнологічний Nasdaq зазнав найбільших втрат.

"Схоже, це день, коли погані новини - це погані новини", - сказав Том Хейнлін, національний інвестиційний стратег U.S. Bank Wealth Management у Міннеаполісі. «У нас були кволі дані. Це більше пов'язано з побоюваннями щодо уповільнення економіки, а не з тим, скільки разів ФРС знизить цьогорічні процентні ставки».

Незважаючи на неприйняття ризику серед інвесторів в акції, біткойн досяг рекордного рівня, а потім відступив від нього.

Востаннє криптовалюта впала на 7,6% за день до 62 380 доларів.

"У вас було таке велике зростання акцій, і інвестори прагнуть вкласти свої гроші в інші області, де, на їхню думку, вони можуть заробити трохи грошей", - сказав Чак Карлсон, генеральний директор Horizon Investment Services у Хаммонді, штат Індіана.

Золото також досягло історичного максимуму на тлі очікувань зниження процентних ставок.

"Ми можемо провести лінію від слабших економічних даних до вищих очікувань того, що ФРС знизить процентні ставки, щоб зменшити підтримку долара, який у свою чергу підтримує золото", - додав Хейнлін.

Економічні дані показали уповільнення зростання сектора послуг у США і різкіше, ніж очікувалося, падіння нових промислових замовлень.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 404,64 пунктів, або 1,04%, до 38 585,19, S&P 500 втратив 52,3 пунктів, або 1,02%, до 5 078,65, а індекс Nasdaq Composite впав на 267 ,92 Пункт, або 1,65%, до 15 939,59.

Європейські акції закрилися зниженням після того, як дії Китаю щодо стимулювання економіки не справили враження на інвесторів, які стали обережними напередодні економічних даних щодо єврозони та США, а також політичного рішення Європейського центрального банку.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 втратив 0,23%, а індекс акцій MSCI у всьому світі втратив 0,79%.

Акції ринків, що розвиваються, втратили 0,89%. Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії закрився зниженням на 0,95%, а японський Nikkei втратив 0,03%.