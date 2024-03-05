Британські інвестори активно купують американські акції - дослідження

Британські інвестори з жовтня 2023 року активно вкладають кошти в американські акції, продовжуючи при цьому виводити гроші з паперів компаній Великої Британії, показують результати дослідження Calastone.

Це є ще однією ознакою проблем, з якими стикаються фондові ринки Британії, що страждають від нестачі ліквідності та браку IPO, зазначає MarketWatch. Останнім часом низка великих компаній перевели лістинг із Лондонської фондової біржі на інші торгові майданчики.

У лютому британські інвестори вивели з місцевих фондів акцій 633 млн фунтів стерлінгів ($803 млн). При цьому вони вклали рекордні 2,54 млрд фунтів у північноамериканські фонди і 363 млн фунтів у європейські.

У результаті приплив британських грошей на світові фондові ринки досяг найвищого рівня з травня 2021 року.

Дані Calastone вказують на цілковиту зміну тенденції, в рамках якої за 18 місяців до жовтня минулого року британські інвестори вивели з американського фондового ринку 8,06 млрд фунтів.