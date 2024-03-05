Курс долара США слабко зростає до євро і фунта, знижується до єни

Курс долара США у вівторок слабко підвищується до євро і фунта стерлінгів, але дещо подешевшав у парі з єною.

Основна увага інвесторів цього тижня буде зосереджена на засіданні Європейського центрального банку. Більшість експертів не очікують, що ЄЦБ змінить процентні ставки у березні. Однак ринки цікавлять будь-які вказівки на те, коли може розпочатися перехід до циклу зниження ставок (наразі трейдери чекають цього не раніше червня), а також оновлені економічні прогнози.

Крім того, ринок чекає виступів глави Федеральної резервної системи Джерома Павелла в Конгресі в середу і четвер, а також даних щодо американського ринку праці, які будуть оприлюднені в п'ятницю. Заяви Павелла і останні дані про темпи зростання кількості робочих місць в економіці країни можуть дати інвесторам додаткові сигнали щодо подальшої траєкторії процентних ставок у США.

Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, під час торгів додає 0,05%. Більш широкий індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшився на 0,03%.

Євро торгується вранці біля $1,0853 порівняно з $1,0856 за підсумками минулої сесії.

Вартість єдиної європейської валюти становить 163,26 єни порівняно з 163,41 єни на кінець попереднього торговельного дня. Курс долара становить 150,41 єни проти 150,53 єни.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2684 порівняно із $1,2692 на закриття попередніх торгів. Курс євро становить 0,8555 фунта проти 0,8553 фунта в понеділок.

Курс офшорного юаня до долара опустився до 7,2126 з 7,21 днем раніше. Прем'єр Держради КНР Лі Цян повідомив у вівторок, що, згідно плану соціально-економічного розвитку країни, зростання ВВП у 2024 році передбачено на рівні не нижче 5%. Це загалом збіглося з очікуваннями експертів, зазначає Trading Economics.