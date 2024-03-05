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НБУ послабив довідковий курс гривні до 38,3947 грн/$1
12:48 05.03.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 5 березня 2024 року.
|Показник
|04.03.2024
|05.03.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.3263
|38.3947
|0.18
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 5 березня - 38,3135 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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