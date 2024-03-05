Чиста купівля населенням валюти в лютому знизилася до $0,8 млрд - НБУ

Обсяги купівлі населенням України валюти в лютому 2024 року перевищили обсяги її продажу на $824,5 млн порівняно з $1 млрд 103,2 млн у січні і $1 млрд 26,2 млн у грудні, повідомив Національний банк України (НБУ).

Згідно з його даними, такий результат пов'язаний і з падінням купівлі безготівкової валюти в лютому до $363,6 млн із $494,7 млн у січні, і зі зростанням продажу готівкової валюти до $1 млрд 122,4 млн із $1 млрд 6,8 млн.

Продаж безготівкової валюти в лютому зменшився порівняно з минулим місяцем лише на $4,9 млн - до $271,7 млн, тоді як купівля готівкової - на $35,9 млн, до $1 млрд 855,1 млн.

Якщо в перший тиждень лютого чиста купівля населенням валюти становила $47,9 млн, то в другий вона знизилася до $41,8 млн, потім до $25,8 млн і навіть $21,8 млн, і лише в останні дні місяця зросла до $32,9 млн.

Ще краще в лютому йшли справи на безготівковому ринку, де купівля клієнтами банків валюти в лютому знизилася до $4,88 млрд із $5,06 млрд у січні, тоді як продаж зріс з $4,17 млрд до $4,72 млрд.

Що стосується обсягу операцій між банками, то в лютому він знизився до рівня вересня минулого року - $3,51 млрд проти $4,34 млрд у січні та $5,99 млрд у грудні, коли було досягнуто рекордного їх обсягу з початку війни.

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ), який з кінця липня 2022 року утримує офіційний курс гривні $36,5686 грн/$1, з 3 жовтня перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. З кінця січня до кінця лютого офіційний курс гривні ослаб на 0,9% до 38,2077 грн/$1, а на готівковому ринку - до 38,54 грн/$1, спред між ними продовжує знижуватися.

Як повідомлялося, за 2022 рік населення, за офіційною статистикою, купило валюти на $880,1 млн більше, ніж продало, зокрема чиста купівля готівкової валюти становила $1,01 млрд. За 2023 рік чиста купівля валюти населенням досягла $4 млрд 792,8 млн, зокрема готівкової - $3 млрд 632,1 млн.

Обсяги продажу валюти Нацбанком у лютому цього року знизилися до $1 млрд 540,6 млн із $2 млрд 549,1 млн у січні.