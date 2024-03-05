Азіатські акції падають, Hang Seng падає, оскільки перспективи Китаю не вражають

Більшість азіатських акцій впали у вівторок, оскільки інвестори зафіксували недавній прибуток у технологічному секторі, тоді як економічні перспективи та плани Китаю на рік не сприяли покращенню настроїв щодо країни.

Регіональні ринки слидували за втратами на Волл-стріт, оскільки рекордно високі оцінки та очікування нових сигналів за процентними ставками в США також спровокували хвилю фіксації прибутку. Американські ф'ючерси трохи знизилися на азіатських торгах.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite у вівторок торгувалися в діапазоні від флета до мінімального, тоді як різкі втрати в акціях материкового Китаю призвели до падіння гонконзького індексу Hang Seng на 2,5%.

Настрій щодо Китаю погіршився після того, як Пекін встановив цільовий показник валового внутрішнього продукту на рівні 5% на 2024 рік, такий самий, як і на 2023 рік.

Цілі були оприлюднені під час Всекитайських зборів народних представників 2024 року, де уряд також пообіцяв вжити додаткових заходів щодо збільшення споживчих витрат та довіри. Але вони сигналізували про невеликі зміни порівняно з попередніми запевненнями Пекіна у політичній підтримці, який досі мало зробив для підтримки економіки.

Крім того, приватні дані PMI вказують на уповільнення зростання у ключовому секторі послуг Китаю, що є поганою ознакою для економіки.

Занепокоєння щодо Китаю поширилося на ширші азіатські ринки, особливо на ті, що мають високу торговельну залежність від країни. Австралійський індекс ASX 200 відмовився від початкового зростання і торгувався на 0,2% нижче, незважаючи на сильні дані щодо рахунку поточних операцій, які передбачали позитивні показники ВВП у середу.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали стримане відкриття, акції місцевих технологічних компаній, ймовірно, успадкують слабкість своїх світових аналогів. Але індекс Nifty разом із індексом BSE Sensex 30 залишався близьким до рекордних максимумів, досягнутих минулого тижня, після зіркових показників ВВП Індії.

Втрати в акціях технологічних компаній призвели до падіння південнокорейського KOSPI та японського Nikkei 225 у вівторок, причому останній також знизився з рекордного максимуму понад 40 000 пунктів.

Слабкість у технологічному секторі поширилася на Волл-стріт, оскільки ралі, викликане штучним інтелектом, охолонуло в очікуванні нових сигналів за процентними ставками з дводенних свідчень голови ФРС Джерома Пауелла.

Слабкість технологій також була викликана одноденними втратами Apple Inc, оскільки виробника iPhone було оштрафовано Європою на величезний антимонопольний штраф у розмірі 2 мільярдів доларів.