Долар спостерігає за новинами з Китаю, єна обмірковує ризики

У вівторок долар залишався стабільним щодо юаня, оскільки ринки засвоїли масу політичних заяв з Китаю, тоді як відновлення інфляції в Токіо, схоже, наблизило Японію на крок ближче до кінця негативних процентних ставок.

Більше активності спостерігалося у біткойнах, які зросли на 1,2% до $68 341 після зростання більш ніж на 7% у понеділок. Актив блокчейна отримав вигоду від приток до біржових фондів криптовалюти, особливо у Сполучених Штатах.

Перші новини Всекитайських зборів народних представників (ВСНП) мало кого здивували тим, що Пекін дотримується мети економічного зростання 5% і бюджетного дефіциту 3%.

Аналітики кажуть, що досягнення цієї мети буде непростим завданням, оскільки затяжна криза нерухомості, низьке споживання, повільне глобальне зростання та геополітична напруженість стримують активність.

Курс юаня мало змінився до 7,1987, оскільки ринки сподівалися появу конкретніших заходів стимулювання.

Японська єна залишилася стабільною після того, як дані показали, що базова інфляція в Токіо в лютому зросла до 2,5% з 1,8% у попередньому місяці. Показник без урахування продуктів харчування та енергії сповільнився до 3,1%, але залишився вищим за цільовий показник Банку Японії в 2%.

"Інфляція підскочила набагато вище 2% і залишатиметься на цьому рівні протягом декількох місяців", - говорить Марсель Тіліант, голова Азіатсько-Тихоокеанського регіону Capital Economics. «Відповідно ми дотримуємося нашого прогнозу, що Банк Японії підніме відсоткові ставки до позитивної території наступного місяця».

Багато аналітиків очікують, що ставки зростуть до нуля у квітні, після завершення раунду заробітної плати в Японії.

Долар трохи знизився до 150,44 єни, знову ухилившись від опору близько 150,85, що обмежувало валюту вже понад три місяці.

Прорив вище відкриє шлях до листопадової вершини 151,92, але створить ризик спровокувати японську інтервенцію з метою купівлі єни.

Ринки в даний час припускають, що ймовірність того, що Федеральна резервна система почне знижувати ставки в червні, становить близько 64%, а цього року їхнє зниження становитиме приблизно 75 базисних пунктів.

У голови ФРС Джерома Пауелла буде можливість поінформувати інвесторів про свій прогноз, коли він постане перед законодавцями у середу та четвер.

Євро зупинився на рівні $1,0853, протестувавши опір близько $1,0866. Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до шести основних аналогів, не змінився і становив 103,840.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) проведе засідання у четвер, і ринки переконані, що він збереже ставки на рівні 4,0%. Ф'ючерси припускають 88% ймовірність того, що скорочення почнуться в червні, і передбачають пом'якшення на 89 базисних пунктів у 2024 році.

«Збереження фіксованого індексу споживчих цін у сфері послуг та ознаки ширшого зростання сектору послуг у даних опитувань дозволяють припустити, що ЄЦБ продовжить демонструвати терпіння та подальше збереження обмежувальної політики», - стверджують аналітики Westpac.

"Після тестування нижче за $1,0800 минулого тижня пара EUR/USD, схоже, готова протестувати область $1,0900-50, середину діапазону з кінця грудня".

Стерлінг стабілізувався на рівні $1,2692 напередодні британського бюджету у середу. Міністр фінансів Джеремі Хант намагається послабити спекуляції про значне передвиборче зниження податків.