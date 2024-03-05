Фондові індекси США закрилися зниженням напередодні виступу Пауелла та даних щодо зайнятості

Індекс S&P 500 закрився в понеділок невеликим зниженням після неспокійного торгового дня, оскільки інвестори взяли паузу напередодні економічних даних та виступи голови ФРС Джерома Пауелла перед Конгресом.

Акції Apple знизилися на 2,5% після антимонопольного штрафу ЄС у розмірі 2 мільярдів доларів за заборону Spotify та іншим сервісам потокової передачі музики інформувати користувачів про способи оплати за межами App Store.

Зростання цін на акції виробників мікросхем, включаючи Nvidia, допомогло S&P 500 досягти нових внутрішньоденних рекордів у ході сесії, оскільки інвестори продовжували робити ставку на попит на продукти, що підтримують штучний інтелект (ШІ), хоча загалом були обережні напередодні економічних даних.

Але індекс S&P 500, після того, як наприкінці дня став трохи позитивним, знову почав втрачати позиції в останню годину торгів і знову впав у червону зону в останні кілька хвилин торгів.

«Це один із тих днів, коли інвестори чекають на економічні дані, які вийдуть пізніше цього тижня», - сказав Бернс МакКінні, портфельний менеджер NFJ Investment Group.

За словами Скотта Рена, старшого стратега з глобального ринку в Wells Fargo Investment Institute, інвестори чекають на інформацію про стан економіки США з ключових щомісячних даних, таких як дані щодо сектору послуг, які будуть опубліковані у вівторок, та дані щодо зайнятості у несільськогосподарському секторі, які будуть опубліковані у п'ятницю.

"Ринок все ще намагається осмислити перспективи економіки, доходів і Федеральної резервної системи", - сказав Рен, але зазначив, що як інституційні, так і роздрібні інвестори відчувають певний страх упустити вигоду, спостерігаючи, як акції б'ють нові рекорди.

"Є інституційні гроші, які не можуть сидіти на балансі і дивитися, як індекс S&P 500 зростає щодня, а роздрібні інвестори починають боятися втратити вигоду", - сказав Рен. «Акції дорогі, але це не означає, що вони не можуть подорожчати до якогось відкату. Ринок тримається на імпульсі і позитивне мислення підтримує ринок».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 97,55 пунктів, або 0,25%, до 38 989,83, S&P 500 втратив 6,13 пунктів, або 0,12%, до 5 130,95, а індекс Nasdaq Composite впав на 67 ,43 пункти, або 0,41%, до 16 207,51.

Індекс послуг зв'язку S&P 500 виявився найслабшим сектором в індексі, завершившись зниженням на 1,5%, тоді як індекс оборонних підприємств, що додав 1,6%, став найбільшим зростанням за день.

Nasdaq розпочав березень із досягнення внутрішньоденного рекордного максимуму в п'ятницю, а також закрився на найвищому рівні за два дні поспіль, оскільки ралі технологій, спричинене штучним інтелектом, продовжує привертати до себе увагу на Волл-стріт.

Індекс S&P 500 останнім часом також демонструє успішну серію, піднявшись більш ніж на 21% за чотири місяці. BofA Global Research підвищив цільовий показник базового індексу на кінець року до 5400 з 5000, що є потенціалом зростання на 5% порівняно з поточними рівнями.

Поряд з економічними даними, інвестори також чекають на коментарі голови ФРС Пауелла, який має доповідати перед законодавцями в середу і четвер.

Акції виробника серверів штучного інтелекту Super Micro Computer зросли на 18,6%, а акції виробника взуття Deckers Outdoor зросли на 2,6% напередодні їх включення до індексу S&P 500.

Акції Macy's підскочили на 13,5% після того, як інвестиційні компанії Arkhouse Management і Brigade Capital Management, що спеціалізуються на нерухомості, підняли пропозицію щодо купівлі мережі універмагів.

Число падаючих емітентнів на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 1,20 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,44 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 встановив 106 нових 52-тижневих максимумів та 8 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 194 нових максимуми та 99 нових мінімумів.

На біржах США з рук до рук перейшло 12,69 млрд акцій, що перевищує ковзний середній показник 11,87 млрд за останні 20 сесій.