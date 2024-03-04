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Долар дешевшає до євро і фунта, слабко дорожчає до єни

14:56 04.03.2024 |

Фінанси

 

Курс долара США вдень у понеділок слабко знижується до євро і фунта стерлінгів і помірно зміцнюється до японської єни, трейдери очікують підсумків березневого засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) і виступів глави Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла в Конгресі США.

Розрахований біржею ICE індекс DXY (що показує вартість долара США відносно шести основних світових валют), опускається на 0,03%, ширший індикатор WSJ Dollar піднімається на 0,01%.

Засідання ЄЦБ відбудеться в четвер, і інвестори загалом очікують збереження ключових процентних ставок на колишньому рівні. Наразі базова ставка за кредитами перебуває на рівні 4,5% річних, ставка за депозитами - 4%, ставка за маржинальними кредитами - 4,75%.

Також у четвер ЄЦБ оприлюднить нові макроекономічні прогнози.

Тим часом Пауелл виступить із піврічним звітом про грошово-кредитну політику в банківському комітеті Сенату в середу, в комітеті з фінпослуг Палати представників - у четвер. Учасники ринку сподіваються отримати нові сигнали щодо планів регулятора із приводу подальшої траєкторії процентних ставок.

Пара євро/долар за даними на 14:30 EET торгується на рівні $1,0854 порівняно з $1,0841 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,1%.

Курс фунта до долара зростає на 0,2% і становить $1,2680 проти $1,2654 за підсумками торгів минулої п'ятниці.

Вартість долара в парі з єною піднімається приблизно на 0,15% і становить 150,36 єни порівняно зі 150,13 єни за підсумками попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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