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НБУ послабив довідковий курс гривні до 38,3263 грн/$1
12:50 04.03.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 4 березня 2024 року.
|Показник
|01.03.2024
|04.03.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.1350
|38.3263
|0.50
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 4 березня - 38,1575 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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