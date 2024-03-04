Азіатські акції падають напередодні нових сигналів з Китаю; Nikkei подолав позначку 40 000

Більшість азіатських акцій у понеділок трохи впали, головним чином через обережність перед національним конгресом Китаю, хоча стійке зростання акцій технологічних компаній призвело до того, що японські ринки досягли нових максимумів.

Регіональні ринки здебільшого проігнорували позитивний сигнал Волл-стріт, який у п'ятницю досяг рекордних максимумів. Ф'ючерси на акції США також були стриманими на азіатських торгах у понеділок, оскільки виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла та ключові дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі стимулювали обережність цього тижня.

Але найбільшою увагою для азіатських ринків став щорічний Всекитайський народний конгрес у Пекіні, який відкривається у вівторок і покликаний визначити шлях найбільшої економіки Азії наступного року.

Хоча оптимізм з приводу більшої політичної підтримки допоміг китайським акціям відскочити від п'ятирічних мінімумів, нині їхнє ралі, схоже, видихлося.

Китайський індекс "блакитних фішок" Shanghai Shenzhen CSI 300 у понеділок упав на 0,2%, а індекс Shanghai Composite - на 0,3%.

Втрати в акціях материкового Китаю спричинили падіння гонконзького Hang Seng на 0,5%.

Нещодавні офіційні дані, як і раніше, малювали похмуру картину китайської економіки, тоді як заклики до ліквідації найбільшого забудовника країни Country Garden Holdings Company Ltd вказували на посилення проблем на ринку нерухомості.

Японські акції продовжували значно випереджати свої регіональні аналоги: індекс Nikkei 225 піднявся на 0,7% до нового рекордного максимуму 40 356,0 пунктів.

Ширший індекс TOPIX зріс на 0,2% і також досяг рекордного рівня.

Перетин Nikkei позначки 40 000 пунктів призвело до того, що індекс подолав серйозну психологічну перешкоду - тенденція, яка може призвести до ще більшого зростання в короткостроковій перспективі.

Акції технологічних компаній стали найбільшим стимулом для Nikkei, оскільки постійний ажіотаж навколо штучного інтелекту спричинив зоряне зростання акцій їхніх американських аналогів.

Ознаки стійкості японської економіки та помірніша інфляція також допомогли продовжити ралі Nikkei. Цього тижня основну увагу буде приділено ключовим даним інфляції з Токіо, який зазвичай служить індикатором для всієї японської економіки.

Більшість інших азіатських ринків у понеділок продемонстрували зниження. Винятком став південнокорейський індекс KOSPI, який виріс на 1%, на тлі зростання акцій технологічних компаній.

Австралійський індекс ASX 200 не змінився після досягнення рекордних максимумів минулого тижня. Цього тижня також буде опубліковано ключові дані щодо ВВП Австралії.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали стримане відкриття після того, як минулого тижня індекс досяг рекордних максимумів на тлі стійкого оптимізму з приводу економіки Індії, що швидко зростає.