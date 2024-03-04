S&P 500 та Nasdaq закрилися на нових рекордах на тлі зростання ШІ та зниження прибутковості

Акції США зросли в п'ятницю, при цьому індекси S&P 500 і Nasdaq закрилися на рекордно високому рівні, оскільки акції технологічних компаній виросли на тлі ентузіазму щодо штучного інтелекту і подальшої підтримки з боку зниження прибутковості казначейських облігацій.

Це зростання відзначило друге рекордне закриття поспіль для Nasdaq, який також встановив внутрішньоденний рекорд, оскільки компанії, пов'язані зі штучним інтелектом, такі як Nvidia та Meta Platforms, подолали попередній пік у 16 212,23, встановлений у листопаді 2021.

До кінця лютого три основні індекси продемонстрували зростання четвертий місяць поспіль. Зоряне ралі було здебільшого спричинено перспективами зростання, пов'язаними зі штучним інтелектом, який також підняв ціни на акції напівпровідників.

У п'ятницю акції Nvidia зросли на 4% і вперше закрилися за ринковою вартістю понад $2 трлн. Акції Rival Advanced Micro Devices зросли на 5,25% до рекордно високого рівня закриття $202,64, тоді як ширший індекс напівпровідників Філадельфії також закрився на рекордному рівні після стрибка на 4,29% за сесію.

Ринки отримали підтримку від стійкої економіки, оскільки інвестори намагалися оцінити терміни першого зниження відсоткової ставки Федеральною резервною системою, при цьому інвестори в даний час орієнтуються на червень і очікують того, що центральний банк може організувати м'яку посадку для економіки.

"Оскільки справи в економіці йдуть добре, а інфляція залишається дещо стійкою, ФРС повільніше знижуватиме процентні ставки", - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research у Нью-Йорку.

«Але це добре, тому що тоді ми поступово виходимо з циклу вищих відсоткових ставок, і нам не потрібно агресивно знижувати ставки».

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 90,99 пункту, або 0,23%, до 39 087,38, S&P 500 додав 40,81 пункту, або 0,80%, до 5 137,08, а індекс Nasdaq Composite додав 183, 02 пункти, або 1,14%, до 16 274,94.

За тиждень індекс S&P 500 додав 0,95%, Nasdaq зріс на 1,74%, а індекс Dow упав на 0,11%.

Незважаючи на сильний сектор послуг та напружений ринок праці, в економіці, як і раніше, спостерігаються осередки слабкості, особливо у виробництві, хоча дані в п'ятницю включали деякі ознаки можливого відновлення.

Це допомогло знизити доходність казначейських облігацій США: доходність дворічних облігацій впала до 4,519%.

Керуючий ФРС Кріс Воллер заявив, що майбутні рішення про остаточний розмір балансу не вплинуть на боротьбу з інфляцією.

Колега керуючого ФРС Адріана Куглер заявила, що вона з обережним оптимізмом продовжить зниження інфляції без значного послаблення ринку праці, і що центральний банк уникнув спіралі заробітної плати та цін. Президент ФРБ Річмонда Томас Баркін заявив, що ще зарано прогнозувати, коли ФРС зможе почати знижувати ставки.

Технологічний індекс S&P 500 (SPLRCT) показав найкращий результат серед 11 основних секторів, додавши 1,78%, тоді як сектор комунальних послуг був найслабшим, показавши зниження на 0,72%.

Акції New York Community Bancorp (NYSE:NYФCB) впали на 25,89% після того, як регіональний кредитор заявив, що виявив «істотні недоліки» в системі внутрішнього контролю, пов'язаної з перевіркою кредиту, і переглянув свій збиток у четвертому кварталі в 10 разів вище за заявлені раніше цифри, що допомогло зменшити регіональний банківський індекс KBW на 1,27%.

Акції Dell Technologies зросли на 31,62%, що стало найбільшим денним процентним приростом за всю історію, після того як виробник персональних комп'ютерів прогнозував річний дохід і прибуток вище за оцінки Волл-стріт.

Зростання індексу Dow було частково обмежене падінням акцій Boeing на 1,83% після того, як у звіті йшлося про те, що авіабудівна компанія веде переговори про купівлю постачальника Spirit AeroSystems.

Зростаючі емітенти перевищували за чисельністю падаючі у співвідношенні 2,29 до 1 на NYSE і у співвідношенні 1,55 до 1 на Nasdaq.

Індекс S&P 500 встановив 87 нових 52-тижневих максимумів та 2 нових мінімуми, а Nasdaq зафіксував 363 нових максимуми та 88 нових мінімумів.