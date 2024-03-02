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АНАЛІТИКА

Нацбанк купив рекордний обсяг валюти на міжбанку, продаж доларів за тиждень впав удвічі

23:57 01.03.2024 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень з 26 лютого по 1 березня зменшився до $291 млн, порівняно із $647,8 млн тижнем раніше.

При цьому купівля валюти Нацбанком зросла до $29,6 млн - це найвищий показник з листопада 2022 року, свідчать дані регулятора.

Водночас продаж валюти за тиждень становив $320,9 млн.

З початку року Нацбанк продав на міжбанку $4,15 млрд, а купив - лише $47,89 млн.

Як повідомлялося, у лютому Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку $1,51 млрд, що є мінімумом із квітня минулого року, коли регулятор продав $1,37 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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