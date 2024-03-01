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Курс долара США знижується до основних світових валют
16:32 01.03.2024 |
Курс долара США в п'ятницю знижується до основних світових валют, позитивним фактором для євро стали дані про інфляцію.
Споживчі ціни в єврозоні в лютому збільшилися на 2,6% в річному вираженні, за попередніми даними статистичного управління Європейського союзу. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно із січнем, коли вона становила 2,8%.
Підйом цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у лютому сповільнився до 3,1% з 3,3% місяцем раніше, ставши мінімальним з березня 2022 року.
Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США відносно шести основних світових валют, під час торгів знижується на 0,11%. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, зменшився на 0,01%.
Євро торгується вдень у районі $1,0824 порівняно з $1,0807 за підсумками минулої сесії.
Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз у районі 162,84 єни порівняно зі 162,07 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 150,43 єни проти 149,98 єни.
Наразі занадто рано робити висновки про те, чи рухається інфляція в країні у напрямку до цільового показника в 2%, заявив глава Банку Японії Кадзуо Уеда. Регулятор хоче переконатися в тому, що позитивний зв'язок зростання зарплат та інфляції дійсно працює, додав він.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2644 порівняно з $1,2627 на закриття попередніх торгів. Курс євро залишився на позначці 0,8561 фунта.
Підтримку британській валюті надали дані з ринку нерухомості.
Ціни на житло у Великій Британії в лютому зросли на 1,2% у річному вираженні, перервавши серію знижень протягом 12 місяців поспіль, ідеться в повідомленні іпотечного товариства Nationwide Building Society. Аналітики в середньому прогнозували підвищення на 0,7%, за даними Trading Economics.
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