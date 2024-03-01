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АНАЛІТИКА

Інтервенції НБУ в лютому знизилися до $1,5 млрд

12:54 01.03.2024 |

Фінанси

 

Обсяги продажу валюти Національним банком України (НБУ) в лютому цього року знизилися до $1 млрд 540,6 млн з $2 млрд 549,1 млн у січні, йдеться в повідомленні НБУ на його сайті.

Згідно з ним, обсяги купівлі зросли незначно - до $32 млн із $16 млн місяцем раніше.

У результаті сальдо інтервенцій Національного банку в лютому знизилося до $1 млрд 508,7 млн з $2 млрд 533,1 млн у січні та $3 млрд 553,0 млн у грудні.

Як повідомлялося, через зменшення зовнішньої підтримки з $5 млрд у грудні до $0,4 млрд у січні міжнародні резерви України в січні скоротилися на 4,9%, або на $1,98 млрд грн, - до $38,525 млрд.

У лютому зовнішня підтримка становила близько $0,8 млрд, тому варто очікувати за підсумками місяця подальшого зниження резервів, проте не такого значного.

Нацбанк у січні знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $40,4 млрд із $44,7 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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