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Інтервенції НБУ в лютому знизилися до $1,5 млрд
12:54 01.03.2024 |
Обсяги продажу валюти Національним банком України (НБУ) в лютому цього року знизилися до $1 млрд 540,6 млн з $2 млрд 549,1 млн у січні, йдеться в повідомленні НБУ на його сайті.
Згідно з ним, обсяги купівлі зросли незначно - до $32 млн із $16 млн місяцем раніше.
У результаті сальдо інтервенцій Національного банку в лютому знизилося до $1 млрд 508,7 млн з $2 млрд 533,1 млн у січні та $3 млрд 553,0 млн у грудні.
Як повідомлялося, через зменшення зовнішньої підтримки з $5 млрд у грудні до $0,4 млрд у січні міжнародні резерви України в січні скоротилися на 4,9%, або на $1,98 млрд грн, - до $38,525 млрд.
У лютому зовнішня підтримка становила близько $0,8 млрд, тому варто очікувати за підсумками місяця подальшого зниження резервів, проте не такого значного.
Нацбанк у січні знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $40,4 млрд із $44,7 млрд.
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