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НБУ послабив довідковий курс гривні до 38,135 грн/$1
12:43 01.03.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 1 березня 2024 року.
|Показник
|29.02.2024
|01.03.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.0562
|38.1350
|0.21
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 1 березня - 38,0492 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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