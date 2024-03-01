НБУ послабив довідковий курс гривні до 38,135 грн/$1

Обсяги продажу валюти Національним банком України (НБУ) в лютому цього року знизилися до $1 млрд 540,6 млн з $2 млрд 549,1 млн у січні, йдеться в повідомленні НБУ на його сайті. Згідно з ним, обсяги купівлі зросли незначно - до $32 млн із $16 млн місяцем раніше.