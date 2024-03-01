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Європейські акції слідують за зростанням світових акцій напередодні даних щодо інфляції в ЄС

12:28 01.03.2024 |

Фінанси

 

Європейські акції розпочали місяць з підвищення, чому сприяла сила світових фондових ринків після сприятливих даних щодо інфляції в США та оптимістичних звітів, тоді як інвестори з нетерпінням чекали на дані щодо інфляції єврозони у пошуках нових підказок щодо пом'якшення грошово-кредитної політики.

Пан'європейський індекс STOXX 600 об 11:34 EET виріс на 0,5%, що на дещицю від рекордного максимуму, слідуючи за зростанням світових акцій. Проте базовий індекс, як і раніше, налаштований на своє перше, за шість тижнів, тижневе зниження.

Німецький індекс DAX піднявся на 0,6%, досягнувши рекордного максимуму сьому сесію поспіль.

Європейський технологічний індекс додав 0,8%, чому сприяло зростання акцій технологічних компаній, пов'язаних із штучним інтелектом, у всьому світі.

Фінансові показники очолили підйом із зростанням індексу банків на 1,2%. Акції нерухомості також зросли на 1% на тлі зростання надій на пом'якшення грошово-кредитної політики після поточних даних щодо інфляції в США.

Очікується, що лютневі дані щодо споживчих цін єврозони покажуть, що інфляція, яка у 2022 році зросла до двозначних цифр, повертається до цільового показника Європейського центрального банку 2%.

Дані цього тижня показали уповільнення інфляції у країнах-членах Євросоюзу Німеччини, Франції та Іспанії.

«ЄЦБ ще раз заявить про свою залежність від даних при прийнятті майбутніх рішень, і йому також слід почувати себе більш комфортно за нинішніх, менш агресивних ринкових цін», - йдеться у замітці аналітиків HSBC.

Хоча ЄЦБ з вересня 2023 року утримує відсоткові ставки на рекордно високому рівні, перше зниження ставок відбудеться у червні, і це очікування поділяють інвестори та економісти.

Акції Daimler Truck зросли на 13,5% після того, як німецький виробник вантажівок збільшив дивіденди та оголосив про програму зворотного викупу акцій на тлі вищого, ніж очікувалося, прибутку до оподаткування 2023 року.

Акції Grifols зросли на 18,2% до вершини індексу STOXX 600 після того, як іспанський виробник ліків заявив, що продаж акцій Shanghai RAAS продовжиться і опублікував новий цільовий показник грошового потоку на 2024 рік.

Акції швейцарської логістичної групи Kuehne und Nagel впали на 12,6% до нижньої частини індексу STOXX 600 після повідомлення про значніше падіння річного операційного прибутку, викликане зниженням показників майже у всіх сегментах.

Saint-Gobain повідомила про падіння продажів у 2023 році, внаслідок чого акції французької групи будівельних матеріалів упали на 4,3%.

Ширший індекс будівництва та матеріалів став лідером падіння, впавши на 0,6%.
За матеріалами: investing.com
 

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